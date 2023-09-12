Представитель глобального датского фонда MAD Academy: Глядя на Эстонию и Таллинн, я заряжаюсь позитивом

Не так давно в Таллинне побывал Эд Ромейн, руководитель программы по окружающей среде и устойчивому развитию копенгагенской академии еды MAD Academy, чтобы дать местным ресторанам инструменты, знания и идеи о том, как сделать их деятельность более экологичной. Ромейн считает, что только совместными усилиями можно изменить то, как мы вообще видим мир и используем еду.

Не могли бы вы в нескольких cловах объяснить, в чем цель Академии MAD?

Академия MAD – это глобально действующий фонд, который ищет способы изменить мировые продовольственные системы и делает это с помощью людей, работающих в индустрии гостеприимства. Наше основное cтремление заключается в том, чтобы предоставлять людям знания, инструменты, каналы связи и вдохновение, в которых они нуждаются. Так каждый человек в нашей сфере может сыграть важную роль в создании устойчивой продовольственной системы будущего.

Зачем нужна академия в сфере гостеприимства и ресторанного бизнеса и почему именно сейчас?

Сейчас ресторанный бизнес во всем мире переживает большие перемены. Есть и потребность, и желание перемен. Воля и потребность в этом изменении есть, но они часто не совпадают с людьми, работающими в этой сфере, их знаниями и инструментами, которые помогли бы им реализовать упомянутые позитивные изменения. В Академии MAD мы считаем, что, инвестируя в людей в сфере питания, можно построить экологически чистую, устойчивую и здоровую модель гостеприимства.

Небольшие предприятия основывают свое внедрение зеленого мышления на том аспекте, какую еду они предлагают и откуда берется сырье, например, посредством движения „От фермы до тарелки“, или подчеркивая сезонность и местное происхождение еды.

Как изменился ресторанный бизнес за последние десять лет с точки зрения устойчивого развития и зеленого мышления?