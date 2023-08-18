СЕГОДНЯ | Сборная Эстонии по баскетболу сыграет с Польшей, на кону место в финале олимпийского отборочного турнира
Сегодня станет известно, выйдет ли сборная Эстонии по баскетболу в финал отборочного турнира Олимпийских игр в Париже. В полуфинале, который состоится в Гливице в 18:30 по эстонскому времени, Эстония сыграет с Польшей. Игру будет транслировать канал 6.
Эстония вышла в полуфинал, заняв второе место в группе А. Эстония начала домашний турнир с поражения от Чехии со счетом 74:77, но затем выиграла у Северной Македонии со счетом 83:59 и у Израиля со счетом 67:65. Польша выиграла все матчи группы B в Гливице. Они обыграли Венгрию 83:81, Боснию и Герцеговину 85:76 и Португалию 78:65.
В другом полуфинале Израиль встретится с Боснией и Герцеговиной в 21:30. Финал предварительного турнира состоится в воскресенье в 15:15. Только победитель получит путевку в олимпийский квалификационный турнир, который состоится в следующем году.
Артур Конончук стал самым результативным игроком сборной Эстонии на предварительном турнире, набрав в среднем 12,3 очка. Каспар Трейер набрал 10,7 очка, а Сандер Райесте — 8,7 очка и совершил 7,7 подбора. Кристиан Кулламяэ на данный момент набрал 6,7 очка и отдал 6,3 передачи.
Лидерами сборной Польши являются Матеуш Понитка (белградский „Партизан“, набирал в среднем 14 очков, совершал 6,3 подбора и отдавал 7,7 передачи в отборочном турнире) и центровой Александр Бальцеровский (афинский „Панатинаикос“, 14,3 очка, 6,3 подбора), а также Михал Соколовский (16,3 балла), Ярослав Зысковский (10 баллов) и Михал Михалак (8,7 балла).
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