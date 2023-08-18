СЕГОДНЯ | Сборная Эстонии по баскетболу сыграет с Польшей, на кону место в финале олимпийского отборочного турнира

Эстония вышла в полуфинал, заняв второе место в группе А. Эстония начала домашний турнир с поражения от Чехии со счетом 74:77, но затем выиграла у Северной Македонии со счетом 83:59 и у Израиля со счетом 67:65. Польша выиграла все матчи группы B в Гливице. Они обыграли Венгрию 83:81, Боснию и Герцеговину 85:76 и Португалию 78:65.

В другом полуфинале Израиль встретится с Боснией и Герцеговиной в 21:30. Финал предварительного турнира состоится в воскресенье в 15:15. Только победитель получит путевку в олимпийский квалификационный турнир, который состоится в следующем году.

Артур Конончук стал самым результативным игроком сборной Эстонии на предварительном турнире, набрав в среднем 12,3 очка. Каспар Трейер набрал 10,7 очка, а Сандер Райесте — 8,7 очка и совершил 7,7 подбора. Кристиан Кулламяэ на данный момент набрал 6,7 очка и отдал 6,3 передачи.

Лидерами сборной Польши являются Матеуш Понитка (белградский „Партизан“, набирал в среднем 14 очков, совершал 6,3 подбора и отдавал 7,7 передачи в отборочном турнире) и центровой Александр Бальцеровский (афинский „Панатинаикос“, 14,3 очка, 6,3 подбора), а также Михал Соколовский (16,3 балла), Ярослав Зысковский (10 баллов) и Михал Михалак (8,7 балла).

Состав сборной Эстонии: Кристиан Кулламяэ (194 см, „Бильбао“)

Каспер Суурорг (197 см, „Талтех/Оптибет“)

Микк Юркатамм (195 см, „Калев/Крамо“)

Йоонас Рийсмаа (199 см, „Бриндизи“)

Хуго Тоом (200 см, „Калев/Крамо“)

Хенри Дрелл (205 см, без клуба)

Сандер Райесте (203 см, „Баскония“)

Артур Конончук (202 см, „Гранада“)

Каспар Трейер (204 см, „Динамо Сассари“)

Крегор Хермет (205 см, „Калев/Крамо“)

Михкель Кирвес (200 см, „Калев/Крамо“)

Матиас Тасс (208 см, без клуба)

Состав сборной Польши Якуб Гарбач (197 см, Анвил)

Пржемыслав Золнеревич(196 см, Зелёна Гура)

Матеуш Понитка (198 см, Партизан)

Михал Михалак (197 см, „Сталь“ Острув-Велькопольски)

Михал Соколовский (196 см, Наполи)

Анджей Плута(198 см, Арка)

Игорь Миличич (202 см, UNC Charlotte)

Якуб Низиол(198 см, „Шлёнск“ Вроцлав)

Ярослав Зысковский (203 см,Трефл Сопот)

Александр Бальцеровский (215 см,Панатинаикос)

Джеффри Гроселл (213 см, „Легия“ Варшава)

Николай Витлинский (207 см, Трефл Сопот)

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