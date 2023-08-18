В Таллинне появятся павильоны для отдыха: посидеть, перекусить, припарковать велосипед

По словам вице-мэра Таллинна Владимира Света, павильоны появятся в городе с той целью, чтобы создать места, где пешеходы смогут отдохнуть, почитать книгу, или пообедать. Он отметил, что они придадут новый смысл некоторым невзрачным локациям в нашем городе. „В этом году мы также протестируем павильоны на широких тротуарах, где до сих пор имелись проблемы с незаконной парковкой автомобилей“, — добавил Свет. По его словам, таким образом можно будет вернуть пространство пешеходам, а также обогатить уличное пространство новыми функциями.



Павильоны привнесут в городское пространство функции, которые в ряде мест города отсутствуют. В них можно будет отдохнуть, спрятаться в тени от палящего солнца или припарковать велосипед.



Автор эскиза павильонов Кейти Лиге рассказала, что в дизайне объектов учитывалась цветовая гамма, совместимая с конкретным местом их установки и городским пространственным контекстом. Вивиан Вески, автор озеленения павильонов подчеркнула, что виды растений для павильонов будут выбраны конкретно для участка, с учетом городской среды, её микроклимата и условий освещения. „Например, стоянка у Музея здравоохранения на улице Лай благоустроена отечественными ягодными кустарниками и травами, а цветовая гамма парковки, запланированной перед зданием городской управы, соответствует городской символике“.



Дизайн павильонов модулярный и ориентируется на размер парковочных мест – один модуль помещается ровно на одно парковочное место. Павильоны стали продолжением начатого в прошлом году проекта мини-парков на перекрёстке улиц Сакала и Пярнуского шоссе, на углу улиц Отса и Пярну мнт и рядом с музеем Каламая. Объекты спроектированы в рамках проекта „Зелёный след“ программы „Таллинн – Зелёная столица Европы 2023“. Авторы проекта павильонов: Кейти Лиге, Майре Суйметс и Вивиан Вески.



Павильоны будут установлены по адресам:



* У Таллиннской городской управы (Площадь Вабадузе 7)

* Лай, 30

* Тёэстузе, 35

* Э. Вильде, 66А

* Около Хийу RIMI (Китсарёэпа теэ Т9)

* У Торнимяэ RIMI (Тартуское шоссе, 10)

* На перекрёстке ул. Кибувитса и Эндла (Кибувитса,, 32)

* Перекрёсток ул. Суве и Техника (Техника, 15)



Проект „Зелёный след“ занимается не только общегородскими проектами по озеленению, но также повышением качества городского пространства, применяя методы тактического урбанизма там, где это возможно осуществить без долгосрочного планирования.