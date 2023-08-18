ФОТО | В таллинском заливе учились спасать людей и освобождать судно

По сценарию учений судно, курсировавшее недалеко от острова Найссаар, захватили преступники, вследствие чего часть членов экипажа оказалась в воде, и людей необходимо было спасти. Преступников, захвативших судно, обезвредило спецподразделение полиции К-командо, в чьи задачи входило освобождение судна вместе с оставшимися на нем членами экипажа.

Роль освобождаемого судна была у EML Kindral Kurvits, принадлежащего военно-морским силам. В учениях приняли участие также судно пограничной охраны Финляндии RV92, а также катера полиции и военно-морских сил и вертолет Департамента полиции и пограничной охраны. Поиски и спасение людей координировал центр координации воздушного и морского спасения (JRCC Tallinn).

По словам начальника группы морской безопасности Департамента полиции и пограничной охраны Марге Кохтла, серьезные случаи на море всегда требуют сотрудничества между разными учреждениями, а нередко - между несколькими государствами. „Кроме того, в нашей стране за последние годы произошли существенные изменения, например, суда Департамента полиции и пограничной охраны перешли в ведение военно-морских сил, вследствие чего у них появились новые дополнительные задачи. Учения - хорошая возможность отработки сотрудничества, чтобы в случаях реальных происшествий мы могли реагировать максимально слаженно,“ - пояснила Кохтла.

Командующий дивизионом патрульных судов военно-морских сил, капитан-лейтенант Тармо Сепп отметил, что задача военно-морских сил и патрульных судов, в частности, заключается в поддержке спасательных операций Департамента полиции и пограничной охраны и исполнении задач по обеспечению охраны правопорядка. „Хотя у нас существует постоянное межведомственное сотрудничество в этой области, но более сложные ситуации необходимо регулярно отрабатывать, особенно между центром координации воздушного и морского спасения Департамента полиции и пограничной охраны и патрульными судами военно-морских сил,“ - отметил он.