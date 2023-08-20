Врал, критиковал, предрекал, кокетничал и грозил. Краткое содержание интервью Лукашенко

О начале войны России против Украины

Лукашенко заявил, что в феврале 2022 года Россия после совместных военных учений в Беларуси начала выводить войска.



16 февраля 2022 года покойный глава МИД Беларуси Владимир Макей, говоря о белорусско-российских учениях, категорично заявлял: „Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники не останется после этих учений“. А вот Александр Лукашенко оказался другого мнения: 17 февраля он рассказал, что еще будет обсуждать этот вопрос с Владимиром Путиным, а уже 20 февраля (в последний день учений) Минобороны Беларуси сообщило, что войска остаются. А 24 февраля российские войска вторглись в Украину в том числе и с территории Беларуси.

Он также поклялся, что не знал о планах президента России Владимира Путина начать войну, но тот накануне просил его „прикрыть“.

Об участии Беларуси в войне против Украины

Лукашенко заявил, что Украине помогают 55 стран, а России — только Беларусь. Но принимать непосредственное участие в боевых действиях Беларусь не будет: „Если вы, украинцы, не переступите нашу границу, мы никогда не будем в этой войне участвовать“.

О переговорах Беларуси и Украины

По словам Лукашенко, между Минском и Киевом идут переговоры по линии спецслужб, последний раз они проходили несколько месяцев назад: „Темы — вовлеченность в перспективе Беларуси в войну, будет Беларусь воевать, не будет на стороне России с севера. И много других вопросов“.

О „переживаниях“ Путина

По словам Лукашенко, Путин „переживает“ из-за войны в Украине.

„И он говорит так задумчиво (сдаю информацию): „Никто ж не думал там подчинять, порабощать, лишать независимости Украину. Нам это не нужно было. Но надо же было себя вести соответствующим образом и нам проблем не создавать“», — рассказал Лукашенко.

Об имперских амбициях Путина

„Что там имперские какие-то замашки, я этого не наблюдал. Но сам думаю, что у руководителей больших государств всегда грудь распирает. Я действительно так, как человек, могу думать. Это относится и к Соединенным Штатам Америки“, — заявил Лукашенко.

О ядерном оружии

„Если со стороны Польши, Литвы, Латвии начнется агрессия против нашей страны, мы ответим мгновенно всем тем, что у нас есть. Понимаешь, что у нас кое-что есть. И удар будет неприемлемый“, — пригрозил он.

Про выборы в России

Лукашенко считает, что следующим президентом России снова станет Владимир Путин: „Думаю, что следующий президент в России будет Путин. Выборы через полгода. Соперников сейчас в России Путину нет“.

О выборах в Беларуси