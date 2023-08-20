Врал, критиковал, предрекал, кокетничал и грозил. Краткое содержание интервью Лукашенко
О начале войны России против Украины
Лукашенко заявил, что в феврале 2022 года Россия после совместных военных учений в Беларуси начала выводить войска.
Он также поклялся, что не знал о планах президента России Владимира Путина начать войну, но тот накануне просил его „прикрыть“.
Об участии Беларуси в войне против Украины
Лукашенко заявил, что Украине помогают 55 стран, а России — только Беларусь. Но принимать непосредственное участие в боевых действиях Беларусь не будет: „Если вы, украинцы, не переступите нашу границу, мы никогда не будем в этой войне участвовать“.
О переговорах Беларуси и Украины
По словам Лукашенко, между Минском и Киевом идут переговоры по линии спецслужб, последний раз они проходили несколько месяцев назад: „Темы — вовлеченность в перспективе Беларуси в войну, будет Беларусь воевать, не будет на стороне России с севера. И много других вопросов“.
О „переживаниях“ Путина
По словам Лукашенко, Путин „переживает“ из-за войны в Украине.
„И он говорит так задумчиво (сдаю информацию): „Никто ж не думал там подчинять, порабощать, лишать независимости Украину. Нам это не нужно было. Но надо же было себя вести соответствующим образом и нам проблем не создавать“», — рассказал Лукашенко.
Об имперских амбициях Путина
„Что там имперские какие-то замашки, я этого не наблюдал. Но сам думаю, что у руководителей больших государств всегда грудь распирает. Я действительно так, как человек, могу думать. Это относится и к Соединенным Штатам Америки“, — заявил Лукашенко.
О ядерном оружии
„Если со стороны Польши, Литвы, Латвии начнется агрессия против нашей страны, мы ответим мгновенно всем тем, что у нас есть. Понимаешь, что у нас кое-что есть. И удар будет неприемлемый“, — пригрозил он.
Про выборы в России
Лукашенко считает, что следующим президентом России снова станет Владимир Путин: „Думаю, что следующий президент в России будет Путин. Выборы через полгода. Соперников сейчас в России Путину нет“.
О выборах в Беларуси
„Я не принял никаких решений, честное слово. Может, это какое-то наплевательское отношение к этому, но у меня столько проблем, которые я должен решать. Придет время принимать решение, я приму. Но сейчас надо выстоять, надо выдержать. Надо не вляпаться в какую-нибудь историю, по-народному говоря. Надо провести свой народ по этому очень тонкому, хрупкому льду, чтобы не провалиться. Для меня это сейчас главное. И мое будущее, и будущее будущей власти зависит именно от этого. Поэтому я занимаюсь этим. Честное слово, я не думал, и даже в узком-узком своем семейном кругу, со своими детьми не обсуждали эту тему. Сейчас не до этого“, — с долей кокетства заявил Лукашенко.
О Николае Лукашенко
Свою первую практику младший сын Александра Лукашенко, Николай Лукашенко, будет проходить в российском образовательном центре „Сириус“. „Это Владимир Владимирович Путин ему предложил“, — добавил Лукашенко.
Об участии Беларуси в переговорах о мире в Украине
„Мы граничим с Украиной, мы фактически „соагрессоры“, как принято у вас и на Западе говорить. Естественно, там есть наши интересы, и наша позиция должна быть слышна. Поэтому я не исключаю, что Беларусь (на каком уровне — это не обсуждается сегодня) обязана, должна быть вовлечена в переговорный процесс“, — считает Лукашенко.
О потерях Украины при контрнаступлении
Лукашенко заявил, что Россия „перемелет“ украинскую „живую силу и технику“.
„Вас просто уничтожают тысячами. У вас 45 тысяч человек за время контрнаступа погибло и калеками ушли оттуда. Потери у вас на фронте один к восьми“, — сказал он.
О Зеленском
Лукашенко заявил, что проблемы у Украины накапливались, начиная с ее первого президента.
„И на неопытного абсолютно не политика, человека чуждого этой политике, — на Володю Зеленского это все свалилось. Но ты (даже в кино открыто — слуга народа) обещал, ты видел эти проблемы: олигархи, ворье, жулики. И ситуацию вокруг Украины. Красивейшей, богатейшей страны. Ты это все видел. Ты взвалил на свои плечи — тащи. Не по Сеньке шапка!“.
О новой мировой войне
„Запад, знаю точно, очень не хочет ядерной войны. Потому что выжить никому не удастся: Россия — первая страна по запасам ядерных боеголовок, примерно столько же в Соединенных Штатах Америки. Вовлечены будут все, горячо будет. Поэтому никто не хочет умирать, все хотят жить хотя бы так, как живем, и надеяться на лучшее. Даже сейчас я не вижу обоснования тому, что эта война возможна“, — сказал Лукашенко.