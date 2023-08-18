Таллиннский университет запустил курсы украинского языка. Зачем и для кого?

„Мы чувствуем, что в ближайшие годы в Эстонии будет расти потребность в специалистах, знающих украинский язык“, – заявила руководитель курсов повышения квалификации Гуманитарного института Таллиннского университета Мерье Ольм в комментарии RusDelfi. В качестве примера она назвала учителей, организаторов помощи беженцам, сотрудников полиции и погранохраны и людей, занятых в различных проектах эстонско-украинского сотрудничества, как в государственном, так и в частном секторе.

Создатели курса обещают, что методика преподавания будет охватывать аудирование, разговорную речь, чтение и письмо. А в содержании курса будут затронуты повседневные темы: учеба, работа, хобби. Но также более тематические области: страны и их культура, языки, символы и др.

В настоящее время набор на курсы продолжается, и все желающие могут зарегистрироваться до 27 августа, пройдя по следующей ссылке . „Оптимальным размером учебной группы мы считаем 10-15 человек“, – отмечает Ольм.

О планах института продолжать и развивать эту программу в будущем Ольм ответила так: „Если будет достаточный интерес, то весной следующего года мы предложим курсы украинского языка на уровне А2“.

Руководитель курса – Ирена Петерсон. Ее родной язык – украинский, но она также свободно владеет эстонским и английским языками, к тому же у нее большой опыт преподавания украинского языка взрослым, сказано на сайте института.

Стоимость курса 350 евро.

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