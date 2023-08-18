Власти Йыхви пока не определились с размером премий для успешных спортсменов

„Конечно, среди награжденных будут выпускник Йыхвиской гимназии Виктор Морозов, завоевавший золотую медаль в тройном прыжке на чемпионате Европы по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет, Пиппи Лотта Энок, завоевавшая бронзовую медаль в семиборье среди женщин на чемпионате Европы среди спортсменов до 20 лет, и Савва Новиков, завоевавший бронзовую медаль в беге на 400 метров с барьерами на Европейском молодежном Олимпийском фестивале в Словении“, - перечислила получателей премии руководитель по связям с общественностью Йыхвиского волостного управления Кюллике Куллеркупп, слова которой приводит „Северное побережье„.

Кроме того, местные спортсмены, добившиеся хороших результатов на республиканском уровне, также будут отмечены денежными премиями. Более подробный список премированных будет составлен к концу года.

Куллеркупп добавила, что суммы вознаграждения пока неизвестны и волостное управление примет соответствующее решение на следующей неделе.

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