„Показал пример патриотизма“. Делимханов похвалил сына Кадырова за избиение обвиняемого по делу о сожжении Корана в СИЗО

„Он показал пример патриотизма и стремления защитить религию и наши святыни. Учитывая гнусное преступление этого нелюдя Журавеля, Адам поступил очень даже гуманно, оставив его в живых. За такие деяния люди заслуживают самого жесткого наказания“, — говорится в записи.

Делимахнов также назвал сына Кадырова „отличным примером для сверстников“: „Без сомнений, я полностью поддерживаю Адама и уверен, что его действия абсолютно оправданы и правильны. Если кто-то с этим не согласен, я готов это обсудить и доказать обратное“.

Ранее житель Волгограда Никита Журавель, арестованный по делу об оскорблении чувств верующих из-за сожжения Корана, заявил, что подвергся избиению в СИЗО Грозного со стороны сына главы Чечни Адама Кадырова. Об этом со ссылкой на обращение Журавеля сообщила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.

Она обратилась к уполномоченному по правам человека в Чечне Мансуру Солтаеву с просьбой провести проверку. Последний сообщил журналистам, что уже пообщался с Журавелем: „Он рассказал, что при личной встрече с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, после того как он вышел, его избил Адам Кадыров. Якобы бил по рукам, по ногам. Никто не может быть подвержен истязаниям и избиению в Чеченской Республике. Будет проведена конкретная проверка“.

О задержании волгоградца стало известно 20 мая. По версии следствия, 4 мая Журавель сжёг Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде, записав это на видео. Ролик с таким сюжетом действительно был опубликован в интернете, однако лица сжигающего в нём не видно.

Как заявляется, в ходе допроса молодой человек сказал, что якобы осуществил эту акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в 10 000 рублей. Кроме того, он заявил, что вёл для СБУ съемку военных объектов.