ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | ЧЕ по диск-гольфу в Таллинне: как выступят игроки из Эстонии на третий день соревнований?

Таттар закончила первый день со счетом -5, что позволило ей на четыре броска опередить ближайшую преследовательницу, британку Рэйчел Тертон. Однако в четверг Таттар продемонстрировал настоящую силу, когда она завершила 18 лунок со счетом -11, сделав счет -16 за два дня.

Второе место разделили представительницы Финляндии Хенна Бломроос и Сильва Сааринен, уступившие Таттар с разницей в 14 бросков. Тертон (+4), занявшая второе место в первый день, опустилась на седьмое место, и сразу за ней следует Аннели Тыугьяс-Мяннисте (+6).

Альберт Тамм, начавший второй день со счетом -11, в четверг отставал на шесть бросков на 18-й лунке или увеличил свой счет до -17, сделав 56 бросков. Швед Деннис Аугустссон (51 бросков), начавший день с -12 и закончивший с -23, удерживал лидирующую позицию.

Сильвер Лятт, который в день открытия был ограничен 61 броском, в четверг сделал 55 бросков и поднялся 13-е место (-8), которое он делит с пятью другими игроками, включая Маури Вильманна, опустившегося на три позиции. по сравнению с первым днем. Ханнес Курн опустился на 19-е место (-7).

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