Из-за аварии водопровода в Мустамяэ изменены маршруты троллейбусов(1)
Случившаяся вчера авария на водопроводе в Мустамяэ сегодня повлияет на жизнь жителей города - троллейбусы, следующие по маршрутам номер 1 и номер 5, будут пропускать несколько остановок.
По состоянию на половину восьмого утра известно, что троллейбусы № 1 и № 5, которые следуют в направлении центра города, пропускают на своем маршруте следующие остановки: Tammsaare tee, Aiandi, Akadeemia tee, Marja, Sääse, Szolnok.
Линии перенаправлены на Сыпрузе пуйестеэ. Такая схема действует со вчерашнего вечера, и на данный момент неизвестно, когда троллейбусы возобновят движение по своему обычному маршруту.
Аварийно-восстановительные работы водопроводной системы на Вильде теэ будут завершены при первой возможности. Компания Tallinna Vesi надеется завершить работы к вечеру сегодняшнего дня и просит жителей обращаться в службу поддержки, если они заметят помутнение или иные изменения водопроводной воды.
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