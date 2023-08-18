Эксперты ООН выразили озабоченность переводом образования на государственный язык в Эстонии(46)
Трое экспертов ООН по правам человека выразили серьезную озабоченность в связи с принятым в Эстонии в новым законом, который, как полагают эксперты, исключает возможность представителям меньшинств обучаться на родном языке.
„Недавние законодательные поправки, как представляется, серьезно ограничивают образование на языках национальных меньшинств Эстонии, делая переход на обучение на эстонском языке обязательным для всех дошкольных и школьных учреждений, включая те, которые работают на языке меньшинств, или двуязычные учреждения“, — сообщают эксперты ООН, слова которых 17 августа были опубликованы на официальном сайте организации.
По их мнению, принятый парламентом Эстонии 12 декабря закон „О внесении изменений в Закон об основной школе и гимназии и другие законы (переход на обучение на эстонском языке)“ вводит ограничительные и потенциально дискриминационные меры, затрагивающие права этнических и языковых меньшинств в сфере образования.
Эксперты отмечают, что законодательство допускает „изучение языка и культуры“ детям из числа меньшинств, чей родной язык не является эстонским, только при определенных условиях, в рамках этих конкретных занятий и в течение короткого периода времени.
„Другими словами, язык меньшинств фактически упразднен как средство обучения“, — говорят эксперты.
Особую обеспокоенность они выражают по поводу того, как новые положения могут затронуть представителей русскоязычного меньшинства, составляющих значительную часть населения страны.
„Ликвидируя обучение на языках меньшинств в дошкольных учреждениях и школах, новый закон серьезно ограничивает образование на языках меньшинств в Эстонии, что противоречит международным положениям о правах человека“, — заявляют эксперты.
Эксперты ООН поддерживают контакты с правительством Эстонии по этим вопросам. На сайте ООН отмечается, они работают независимо и на общественных началах, не являются сотрудниками ООН и не получают зарплату за свою работу.
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