Эксперты ООН выразили озабоченность переводом образования на государственный язык в Эстонии

„Недавние законодательные поправки, как представляется, серьезно ограничивают образование на языках национальных меньшинств Эстонии, делая переход на обучение на эстонском языке обязательным для всех дошкольных и школьных учреждений, включая те, которые работают на языке меньшинств, или двуязычные учреждения“, — сообщают эксперты ООН, слова которых 17 августа были опубликованы на официальном сайте организации.

По их мнению, принятый парламентом Эстонии 12 декабря закон „О внесении изменений в Закон об основной школе и гимназии и другие законы (переход на обучение на эстонском языке)“ вводит ограничительные и потенциально дискриминационные меры, затрагивающие права этнических и языковых меньшинств в сфере образования.

Эксперты отмечают, что законодательство допускает „изучение языка и культуры“ детям из числа меньшинств, чей родной язык не является эстонским, только при определенных условиях, в рамках этих конкретных занятий и в течение короткого периода времени.

„Другими словами, язык меньшинств фактически упразднен как средство обучения“, — говорят эксперты.

Особую обеспокоенность они выражают по поводу того, как новые положения могут затронуть представителей русскоязычного меньшинства, составляющих значительную часть населения страны.

„Ликвидируя обучение на языках меньшинств в дошкольных учреждениях и школах, новый закон серьезно ограничивает образование на языках меньшинств в Эстонии, что противоречит международным положениям о правах человека“, — заявляют эксперты.

Эксперты ООН поддерживают контакты с правительством Эстонии по этим вопросам. На сайте ООН отмечается, они работают независимо и на общественных началах, не являются сотрудниками ООН и не получают зарплату за свою работу.

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