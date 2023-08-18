Сводка за сутки: несколько ДТП по вине пожилых водителей, три мотоциклиста в больнице

В 13:02 в деревне Ребасемыйса Валгаского уезда на 20-м километре шоссе Пуурина-Люллемяэ-Литсметса 39-летний мужчина, управлявший мотоциклом Triumph, совершая левый поворот, наехал на рыхлый гравий и оказался в кювете. Скорая помощь доставила мотоциклиста в больницу для обследования.

Около 13:30 на 29-м км шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна в волости Ляэне-Харью 61-летняя женщина потеряла управление автомобилем Subaru Forester, съехала с дороги вправо, после чего машина перевернулась на крышу. Женщину доставили в больницу. Точные обстоятельства аварии выясняются.

В 17:52 в Маарду около Кеэмикуте, 1 произошло ДТП, в котором, по предварительной информации, 75-летний мужчина, управлявший автомобилем Chrysler Grand Voyager, при повороте налево не уступил дорогу мотоциклисту на Suzuki GSX-R 600, который двигался прямо, в результате чего произошло столкновение. Мотоциклист, 34-летний мужчина, был доставлен в больницу. Точные обстоятельства аварии выясняются.

Около 19:31 в Пярну на Рижском шоссе, 78 произошло ДТП, в результате которого автомобиль Škoda Fabia, за рулем которого находился 87-летний мужчина, при повороте налево столкнулся с ехавшим навстречу 38-летним мотоциклистом на Yamaha YFZ-R1. Мотоциклист был доставлен в больницу.

Двенадцать водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, были лишены прав.

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