За международной защитой к Эстонии обращаются все больше граждан России, Беларуси и Украины

Если в 2021 году граждане России и Беларуси подали в Эстонию в общей сложности 15 заявлений о предоставлении международной защиты, а в 2020 году - 14 заявлений, то в прошлом году за защитой обратились 213 граждан этих стран, что в 14 раз больше.

„Количество ходатайств о предоставлении международной защиты в Эстонии от российских и белорусских граждан резко возросло с начала войны“, - признала комиссар бюро идентичности и статусов Департамента полиции и погранохраны Марина Пыльдма.

За первые семь месяцев этого года в Эстонию было подано 52 ходатайства о предоставлении международной защиты от граждан России и 13 - от граждан Республики Беларусь.

По словам Пылдма, за международной защитой в Эстонии обращаются россияне и белорусы в основном молодого или среднего возраста, при этом мужчин больше, чем женщин. Она добавила, что основная причина обращения за международной защитой - риск преследования на родине из-за своих взглядов.

В этом году 28 граждан России получили статус беженца, 12 членов их семей - вид на жительство, 40 ходатайств были отклонены, восемь дел закрыты. Среди граждан Беларуси статус беженца получили семь человек, вид на жительство - три члена семьи, шесть ходатайств отклонены, одно дело закрыто.

С начала войны российские и белорусские граждане, чьи заявления были отклонены, подали в административный суд 49 жалоб, из которых 21 была удовлетворена, 22 отклонены и восемь находятся на рассмотрении.