Нарвский горсовет решил не менять названия улиц с именами красноармейцев

Первым вопросом в повестке дня значится присвоение официальных географических названий, то есть переименование улиц: улицу Алексея Юханова в Вяйке-Раквере; улицу Арсения Бастракова в Масина, улицу Игоря Графова в Мадизе, улицу Михаила Горбача в Сеэдри, улицу 26 Июля в Юули, улицу Партизани в Лооме, а улицу 1 мая в Яама.

За были пять депутатов, против - 8, а трое воздержались. Таким образом, депутаты горсобрания решение не поддержали.

Вторым вопросом было сохранение названия четырех улиц (Алексея Юханова, Арсения Бастракова, Игоря Графова и Михаила Горбача). Тут уже решающее число голосов было за: поддержали сохранение название 10 человек, пять были против, а двое воздержались.