Нападающий сборной Эстонии вошел в историю эстонского футбола, приняв участие в азиатской Лиге чемпионов

Новый клуб нападающего сборной Эстонии Хенри Аниера „Ли Ман“ (Гонконг) обыграл „Бали Юнайтед“ (Индонезия) со счетом 5:1 в первом предварительном раунде Лиги чемпионов Азии и вышел во второй предварительный раунд.

32-летний нападающий, дебютировавший в составе „Ли Мана“, попал в стартовый состав и был заменен на 71-й минуте при счете 4:1.

Чтобы выйти в групповой этап, гонконгский клуб должен победить действующего чемпиона „Урава Ред Даймондс“ (Япония) на выезде. Встреча состоится 22 августа.

„Ли Ман“, занявший второе место в чемпионате Гонконга в прошлом сезоне, в воскресенье начнет новый сезон матчем против „Гонконг Рейнджерс“.

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