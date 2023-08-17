ФОТО | Полиция ищет пропавшего 62-летнего Олави

Сегодня утром в Центр тревоги поступило сообщение о том, что Олав ушел из своего дома в деревне Тупернуме в волости Муху. Последний раз его видели днем в среду, 16 августа.

Полиция ведет поиски мужчины в районе, близком к его дому. В поисках задействованы дроны и ATV, а над районом летает вертолет полиции и погранохраны.

Рост Олави около 180 см, он крупного телосложения, волосы седые. Когда он выходил из дома, то был одет в темно-синюю футболку, серые бриджи до колен и кеды.

Полиция просит всех, кто видел Олави или располагает какой-либо информацией о его местонахождении, сообщить об этом по телефону 112 или в районную полицию по телефону 5307 9817.