Швеция повышает уровень террористической угрозы. Жителям Эстонии даны рекомендации

Летом в Швеции произошло несколько демонстраций с сожжением Корана. На этом фоне между мусульманскими странами и Швецией вспыхнула напряженность. В начале августа ряд граждан Швеции получили анонимные СМС-сообщения с призывами отомстить за сожжение Корана.

Кроме того, Швеция усилила пограничный контроль и внутренние проверки, видя повышенную угрозу безопасности для страны после серии акций с сожжением Корана.

Что делать жителям Эстонии?

Как передает RusERR, специалист по связям с общественностью Tallink Катри Линк сообщила, что повышение уровня террористической угрозы не повлияет на рейсы Tallink в Швецию, но они советуют своим клиентам следовать рекомендациям в отношении Швеции на веб-сайте Reisi Targalt.

На сайте Министерства иностранных дел Эстонии Reisi Targalt тем, кто едет в Швецию, в связи с ухудшением ситуации с безопасностью рекомендуют быть внимательнее обычного и избегать мест массовых скоплений людей.

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