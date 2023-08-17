Швеция повышает уровень террористической угрозы. Жителям Эстонии даны рекомендации(24)
В Швеции уровень террористической угрозы будет повышен с третьего до четвертого из пяти. Такие данные появились у издания Dagens nyheter, сообщает „Европейская правда“ со ссылкой на SVT.
Летом в Швеции произошло несколько демонстраций с сожжением Корана. На этом фоне между мусульманскими странами и Швецией вспыхнула напряженность. В начале августа ряд граждан Швеции получили анонимные СМС-сообщения с призывами отомстить за сожжение Корана.
Кроме того, Швеция усилила пограничный контроль и внутренние проверки, видя повышенную угрозу безопасности для страны после серии акций с сожжением Корана.
Что делать жителям Эстонии?
Как передает RusERR, специалист по связям с общественностью Tallink Катри Линк сообщила, что повышение уровня террористической угрозы не повлияет на рейсы Tallink в Швецию, но они советуют своим клиентам следовать рекомендациям в отношении Швеции на веб-сайте Reisi Targalt.
На сайте Министерства иностранных дел Эстонии Reisi Targalt тем, кто едет в Швецию, в связи с ухудшением ситуации с безопасностью рекомендуют быть внимательнее обычного и избегать мест массовых скоплений людей.
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