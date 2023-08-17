Эстония присоединяется к декларации G7 о долговременной поддержке Украины
Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы в совместном заявлении подтвердили присоединение к совместной декларации Большой Семерки о долговременной поддержке Украины, которая была принята в июле. Целью декларации является через двусторонние соглашения обеспечить Украине стабильную политическую, военную, финансовую и экономическую помощь, способствовать привлечению России к ответственности и компенсации ущерба, нанесенного агрессией. К декларации могут присоединиться все аналогично мыслящие государства.
Кая Каллас, Кришьянис Кариньш и Ингрида Шимоните в совместном заявлении выражают непоколебимую решимость поддерживать Украину до победы и обещают продолжать усилий по привлечению к ответственности лиц, ответственных за преступление агрессии и другие международные преступления.
„Мы будем сотрудничать с Украиной в этом многостороннем формате, чтобы определить такие договоренности и обязательства по обеспечению безопасности, которые помогли бы Украине как можно быстрее закончить войну, способствовали бы стабильности ее экономики и восстановлению разрушений, укрепляли бы ее сопротивляемость, помогали реформам и движению в сторону Европы и евроатлантического сообщества“, - гласит совместное заявление.
Премьер-министры стран Балтии подчеркивают, что только членство в НАТО даст Украине гарантии безопасности, обеспечит достаточное сдерживание российской агрессии в будущем и укрепит стабильность и безопасность всего евроатлантического пространства. „На саммите НАТО в Вильнюсе союзники договорились, что будущее Украины – в НАТО. Мы непоколебимо поддерживаем старания Украины как можно скорее присоединиться к альянсу. Украина доказала свою готовность развивать объединяющие нас принципы демократии, личных свобод и правового государства и способствовать обеспечению безопасности североатлантического пространства“, - отмечают премьер-министры.
Кроме того, они заверяют, что будут тесно сотрудничать с Украиной на ее пути к членству в Европейском союзе, и выражают надежду, что переговоры о вступлении можно будет начать уже в этом году.
Члены Большой Семерки выступили с совместным заявлением (Joint Declaration of Support for Ukraine) сразу после состоявшегося в прошлом месяце саммита НАТО в Вильнюсе. К декларации к настоящему времени присоединилось 18 стран (Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия, Исландия, Чехия, Болгария, Румыния, Бельгия, Нидерланды, Ирландия, Португалия, Испания, Греция, Северная Македония). Более точно суть обязательств, которые берет на себя Эстония, будет определена в ходе последующих переговоров с Украиной, исходя из возможностей Эстонии и потребностей Украины. Созданная в 1976 году Большая Семерка является объединением семи крупнейших демократических промышленных держав мира: Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Италии, Японии, Канады, Франции и Германии.
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