Каллас: беспокоит, что единственной ценностью женщины считают то, сколько детей она рожает

„Я понимаю женщин, которые очень обеспокоены вопросами опроса Pere Sihtkapital, потому что задаваемые вопросы носят личный характер и основаны на устаревших стереотипах“, – сказала Каллас, комментируя опрос бездетных женщин.

„Беспокоит, что единственной ценностью женщины считается то, сколько детей она рожает, и что это единственная ее ценность. Такое отношение могло бы уйти в прошлое в 2023 году, и все это демонстрирует и фильм „Барби“, – передает RusERR слова Каллас.

По словам Каллас, для нее, к сожалению, нет ничего удивительного в таких вопросах и таком отношении к женщинам, ведь еще в 2017 году Хелир-Вальдор Сеэдер, который в то время был кандидатом на пост главы IRL, заявил, что линия фронта эстонскости добралась до спален эстонцев. „И этот опрос по форме и сути и является подглядыванием в спальню“, – отметила Каллас.

По словам Каллас, вызывает озабоченность и подобная передача данных в Pere Sihtkapital, что, по ее мнению, однозначно ослабляет доверие людей к государству: „Каждый человек имеет право на приватность и данными нельзя злоупотреблять. Я согласна с тем, что защита данных должна применяться крайне усердно и такие ситуации не должны повторяться“.

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