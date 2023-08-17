Президент Латвии созвал Совет по нацбезопасности из-за ситуации на восточной границе

После посещения восточной границы Латвии и структурных подразделений Государственной пограничной охраны в Латгалии президент заявил, что нынешняя политика наказания слишком мягка для лиц, организующих нелегальную миграцию.

„Те, кто помогают, организуют нелегальную миграцию и помогают режиму Александра Лукашенко, помогают врагам. За это можно получить 30 суток, по истечии которых человек хорошо отдохнул и продолжает заниматься тем, чем делал прежде. Какой смысл требовать от пограничников, Замессардзе и Национальных Вооруженных сил активно охранять границу, если в таких ситуациях суды и прокуратура смотрят на вещи по-другому“, — сказал президент, добавив, что ориентиры явно должны быть обозначены жестче.

Эдгар Ринкевич подчеркнул, что в связи с восточной границей необходимо обсудить несколько вопросов. Президент указал, что восточную границу можно разделить на три части: это неблагоустроенный участок границы, где есть заросли; граница с Россией, которая построена до 2019 года и соответствует требования того времени, а Россия является большим фактором риска; граница с Беларусью, которая оборудована так, чтобы выполнять функцию — остановить мигрантв, однако сам по себе забор не защитит от больших провокаций.

„У нас много контролеров и надзирателей, но с исполнителями плоховато. Строительство границы было приостановлено. Не хочу говорить о том, насколько обоснованно или необоснованно это было. Однако это создало ситуацию, что люди раздумывают трижды .[..] На мой взгляд, что-то пошло совсем не так, если мы ушли от результата к процессу, а нам нужно вернуться от процесса к результату“, — сказал президент.

По словам Ринкевичса, оснащение восточной границы Латвии датчиками, системами видеонаблюдения, а также строительство сдерживающего забора является абсолютным приоритетом. По словам президента, там, где необходимо внести изменения в законы, это будет сделано.

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