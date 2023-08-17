Поправка к закону: смотрите, какие изменения ждут учеников автошкол с октября

Министр по вопросам климата Кристен Михал подписал постановление, направленное на то, чтобы ученики автошкол получали больше знаний и практических навыков. Основная цель изменений - сократить очереди на сдачу экзаменов по вождению. Хорошая подготовка, полученная в автошколе, послужит гарантией успешной сдачи экзамена, и очереди на экзамен по вождению сократятся.

Постановление предусматривает увеличение объема учебных программ. Теоретическая подготовка водителей мопедов увеличится с нынешних 12 до 24 учебных часов. В то же время курс по теории на категорию D и категорию D1 уменьшится с 40 часов до 20 часов, что связано с тем, что на водителей автобусов учатся в большинстве своем уже опытные водители.

В учебную программу на категорию В и категорию В1 добавится урок учебной езды, имитирующий экзамен по вождению. Такой урок позволит получить ученикам автошколы представление о том, что ждет их на государственном экзамене.

Начиная с октября человек, ходатайствующий о получении прав на управление транспортным средством, сможет не только забронировать дату экзамена, но и аннулировать ее. Это позволит другим лицам, желающим сдать экзамен, воспользоваться забронированным временем.

Уточнены требования, касающиеся первых занятий по учебной езде: первые уроки вождения не должны проводиться на дорогах с интенсивным движением.

„Водитель, получающий первые уроки вождения, из-за своей неопытности может представлять опасность для других участников движения и создавать для них помехи. Дороги с интенсивным движением не подходят для того, чтобы осваивать первые навыки вождения“, - сказал Маргус Тяхепыльд, возглавляющий в Министерстве по вопросам климата службу перевозок и движения.

Постановление включает также требования, связанные с учебными материалами, предназначенными для подготовки водителей трамвая и моторных транспортных средств.

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