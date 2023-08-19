МНЕНИЕ | Персональные данные – это величайший ресурс нашего времени

Этот скандал также наносит ущерб репутации страны, которой мы доверяем хранение наших данных. Да, департамент регистра народонаселения МВД добросовестно предоставил данные в качестве стандартной практики. Однако, произошедшее показывает, что процессы передачи данных должны быть ужесточены даже в случае научных исследований. Нынешняя процедура, которая в значительной степени опирается на саморегулирование, в данном случае является бесполезной. Например, на сайте инспекции по защите информации указано, что „лицо, проводящее исследование, должно сначала проанализировать, будут ли и на каком правовом основании запрашиваемые персональные данные собраны и обработаны“. 4

Подобный сбор данных аналитическим центром, поддерживаемый политической партией, проблематичен по целому ряду причин. Следует также отметить, что комитет по этике Тартуского университета не давал разрешения на проведение такого исследования, поскольку анкеты были разосланы еще до заседания комитета.

Тем не менее, используя имя Тартуского университета, 3 Pere Sihtkapital получил имена, коды социального страхования, номера телефонов и адреса электронной почты бездетных и многодетных женщин. Данные анкеты, в которой также были вопросы о количестве партнеров у участника опроса, о настроении в последнее время, причинах отсутствия детей и о предпочтениях на выборах, позволяют создать подробный (личный) профиль человека.

Начиная с 2019 года исследования, проводимые в политических целях, также подпадают под действие Закона о защите персональных данных, т.е. требуют особого внимания.

Строгие правила применяются к обработчикам данных именно по той причине, что данные, попадающие не в те руки, лишают отдельных людей или группы людей неприкосновенности частной жизни и, в худшем случае, делает их уязвимыми перед угрозой разглашения. Для снижения рисков данные защищены законодательной базой: конституцией (неприкосновенность семейной и частной жизни), законом о защите персональных данных и законом о его применении, а также общим положением о защите персональных данных на европейском уровне.

Данные, особенно деликатные и специализированные, защищаются не просто так. Данные – это величайший ресурс нашего времени. Это самая важная ценность и актив, которым может обладать страна, и поэтому данные обычно защищаются достаточно строго. 1 Спросите об этом у любого предпринимателя, которому приходилось адаптировать свою деятельность под правила GDPR, или у врачей общей практики, которые с трудом смогли обеспечить безопасность своих баз данных. 2

Нынешняя процедура также предусматривает, что в случае исследований по формированию политики необходимо запрашивать разрешение как у комитета по этике, так и у инспекции по защите данных, если речь идет об особых типах персональных данных. Одним словом, данные попали в чужие руки не потому, что были превышены полномочия, а потому, что система, которая должна была защищать эти данные, в целом не работала.

Остается неясным, почему в случае исследования, требующего разрешения комитета по этике и, возможно, также инспекции по защите данных, перед передачей данных не требовалось наличие разрешений? Наличие дополнительного фильтра, в конце концов, смогло бы гарантировать, что данные будут переданы тем, чье исследование соответствует этическим нормам.

Тот факт, что в состав совета директоров Pere Sihtkapital входят видные ученые из ряда эстонских университетов и научно-исследовательских институтов, делает ошибку еще более серьезной. Ведь не может быть, чтобы люди, зарабатывающие на жизнь наукой, не знали элементарных принципов научной этики и правил правового пространства.

Последствия могут быть серьезными

Для рядового гражданина потеря конфиденциальности может привести не только к неловкости, но и к потере работы из-за ущерба репутации. Кроме того, такой сбой в системе может легко превратиться в угрозу безопасности. Например, в случае участия в исследовании лиц, работающих на должностях государственной обороны, это может представлять угрозу государственной тайне. Человеку, который, ничего не подозревая, участвует в опросе, могут угрожать раскрытием данных о здоровье или другой конфиденциальной личной информации, если он не раскроет государственную тайну.

Здесь уместно привести в пример войну на Украине, где к силам агрессора поступила информация о лицах, участвовавших в зоне АТО в защите территориальной целостности Украины в Донецкой и Луганская область с 2014 года.