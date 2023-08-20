ОТВЕЧАЕТ НОТАРИУС | Кто наследует имущество, если люди не состояли в браке, но жили вместе много лет
„В Эстонии десятки тысяч пар находятся в свободном браке, и де-факто это похоже на настоящий брак: люди живут вместе, воспитывают детей, ведут общее хозяйство. Однако с юридической точки зрения они не являются мужем и женой и не имеют права наследования имущества друг друга“, - поясняет Прийду Пярна как в этой статье, так и в своей книге “Нотариус Прийду Пярна дает советы“.
Люди, состоящие в свободном браке, живут в товариществе, которое является одним из видов договоров, перечисленных в обязательственно-правовом законе. Когда несколько человек делают совместные вклады для достижения общей цели, речь идет о товарищеских отношениях. Сожительствующая пара подобна небольшому товариществу, состоящему только из двух членов. Товарищество — это старое юридическое понятие, существовавшее в Эстонии до 1940 года. В советское время подобный договор назывался договором о совместной деятельности.