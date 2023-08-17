ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | ЧЕ по диск-гольфу в Таллинне: смогут ли игроки из Эстонии удержать призовые места?

В мужском классе после первого тура лидирует швед Деннис Аугустссон (-12), Тамм (Эстония) занимает второе место (-11), третье и четвертое места принадлежат финнам Никласу Анттила (-9) и Йооне Хейнянену (-8).

В женской профессиональной категории лидирует представительница Эстонии Кристин Таттар (-5), второе место у британки Рэйчел Тертон (-1). Третье место (0) делят представительницы Финляндии Эвелина Салонен и Сильва Сааринен.

Прямая трансляция начнется в 11:55 - мужчины (первые четыре). Вечерняя трансляция начинается в 16:30, женская ведущая группа выходит на трассу в 16:40.

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