ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | ЧЕ по диск-гольфу в Таллинне: Альберт Тамм остается на втором месте после шведа. Как выступит лидер Кристин Таттар?

Тамм, начавший второй день со счетом -11, сегодня остался в минусе с шестью бросками в раунде 18-й лунки, т.е. увеличил свой счет до -17, сделав сегодня 56 бросков. Швед Деннис Аугустссон (51 бросков), начавший день с -12 и закончивший с -23, удерживал лидирующую позицию.

Вечерний блок прямого эфира Delfi TV стартует в 16:30. Ведущая женская группа выйдет на трассу в 16:40. Кристин Таттар (Эстония) (-5) опережает британку Рэйчел Тертон (-1) на четыре броска после первого дня. Третье место (0) делят представительницы Финляндии Эвелина Салонен и Сильва Сааринен.

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