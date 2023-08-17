ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | ЧЕ по диск-гольфу в Таллинне: Альберт Тамм остается на втором месте после шведа. Как выступит лидер Кристин Таттар?
На чемпионат Европы по диск-гольфу на таллиннском Певческом сегодня второй тур соревнований. Прямая трансляция Delfi TV начинается в 11:45.
Тамм, начавший второй день со счетом -11, сегодня остался в минусе с шестью бросками в раунде 18-й лунки, т.е. увеличил свой счет до -17, сделав сегодня 56 бросков. Швед Деннис Аугустссон (51 бросков), начавший день с -12 и закончивший с -23, удерживал лидирующую позицию.
Вечерний блок прямого эфира Delfi TV стартует в 16:30. Ведущая женская группа выйдет на трассу в 16:40. Кристин Таттар (Эстония) (-5) опережает британку Рэйчел Тертон (-1) на четыре броска после первого дня. Третье место (0) делят представительницы Финляндии Эвелина Салонен и Сильва Сааринен.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.