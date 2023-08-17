Осеннее развлечение на пляже: охота на медуз. Вы тоже поощряете детей, убивающих безвредных аурелий?

Ушастая медуза , или ушастая аурелия, совершенно безобидна для человека, ее „иголки“ стрекательных клеток не могут проникнуть через нашу кожу. Беззащитные медузы, получившие в эстонском языке название „meririst“ - „морской крест“ - за характерный рисунок на куполе, массово гибнут.

„В Клоогаранде их сейчас огромное количество плавает в море. В конце лета, когда вода прогревается, медузы приплывают к берегам, чтобы размножаться, - написала в социальных сетях Яана Вольт, пытаясь достучаться до взрослых, спокойно наблюдающих за тем, как дети убивают медуз. - Конечно, в магазине за игрушку слайм придется заплатить не менее двух евро, а тут бесплатное развлечение! Но ведь медузы живые!“