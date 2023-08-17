17.08.2023, 18:17
Осеннее развлечение на пляже: охота на медуз. Вы тоже поощряете детей, убивающих безвредных аурелий?(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
С приближением осени плотные скопления медуз, появившиеся у берегов, становятся развлечением для отдыхающих. Дети вылавливают медуз из воды ведерками и выкидывают на берег, разглядывая прозрачное „желе“ и не сознавая, что убивают обитателей моря, пишет издание Maaleht.
Ушастая медуза, или ушастая аурелия, совершенно безобидна для человека, ее „иголки“ стрекательных клеток не могут проникнуть через нашу кожу. Беззащитные медузы, получившие в эстонском языке название „meririst“ - „морской крест“ - за характерный рисунок на куполе, массово гибнут.