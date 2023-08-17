ЧП и криминал
17.08.2023, 08:23

В Нарве один автомобиль не уступил дорогу другому: 72-летняя женщина-водитель оказалась в больнице

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Jevgenia Parv | Delfi Meedia

В среду в результате столкновения двух легковых автомобилей в Нарве пострадала водитель одного из них.

ДТП произошло около 15:00 у здания номер 17 по улице Графова.

По данным полиции, 37-летняя женщина за рулем Subaru Forester не уступила дорогу автомобилю Kia Sportage, имевшему преимущество в движении.

Водитель Kia - 72-летняя женщина - была доставлена в Нарвскую больницу.

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