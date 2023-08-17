17.08.2023, 08:23
В Нарве один автомобиль не уступил дорогу другому: 72-летняя женщина-водитель оказалась в больнице
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду в результате столкновения двух легковых автомобилей в Нарве пострадала водитель одного из них.
ДТП произошло около 15:00 у здания номер 17 по улице Графова.
По данным полиции, 37-летняя женщина за рулем Subaru Forester не уступила дорогу автомобилю Kia Sportage, имевшему преимущество в движении.
Водитель Kia - 72-летняя женщина - была доставлена в Нарвскую больницу.
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