Евгений Осиновский покидает пост председателя Таллиннского горсобрания

„На следующей неделе начнется осенняя сессия Таллиннского горсобрания, и в связи с этим настало время огласить принятое некоторое время назад решение“, - написал Евгений Осиновский в соцсетях.

„План работы нового правительства очень амбициозен практически во всех областях, будь то экология, региональная политика, права человека или образование. Фракции правящей партии необходимо серьезно погрузиться в работу, чтобы обеспечить высокое качество законодательства в быстром производственном темпе. Таким образом, я принял решение передать бразды правления Таллиннским горсобранием, чтобы сосредоточиться на своей работе в Рийгикогу и продолжить управлять Таллинном в другой роли“, - отметил Осиновский.

По словам Осиновского, кандидат на пост председателя горсобрания от Социал-демократической партии станет известен в четверг, 17 августа.

Председателем Таллиннского горсобрания Осиновский стал в ноябре 2021 года и до апреля 2022-го совмещал эту работу с депутатством в Рийгикогу, затем все же отказался от парламентского кресла. В марте 2023-го Осиновский был снова избран в Рийгикогу, где стал председателем фракции входящих в правящую коалицию социал-демократов.