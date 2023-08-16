Евгений Осиновский покидает пост председателя Таллиннского горсобрания.

Социал-демократы в четверг, 17 августа, в 11 часов перед конторой партии (Тоомпуйестеэ, 16) представят своего кандидата на пост председателя городского собрания Таллинна. Нынешний руководитель столичного горсобрания Евгений Осиновский сегодня вечером сообщил, что оставляет этот пост. Свой уход Осиновский объяснил желанием сосредоточиться на работе в Рийгикогу, где он возглавляет фракцию социал-демократов.

„План работы нового правительства очень амбициозен практически во всех сферах, будь то окружающая среда, региональная политика, права человека или образование. Для фракции правительственной партии это означает большой объем работы, чтобы обеспечить высокий темп и высокое качество законотворчества. Поэтому я решил передать бразды правления в городском собрании Таллинна и сфокусироваться на работе в Рийгикогу, а также продолжить участие в управлении Таллинном в другой роли“, - написал Осиновский у себя в Facebook.