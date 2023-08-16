FT: Путин созвал срочное совещание

Вечером 15 августа агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что российские власти обсуждают ужесточение валютного контроля, а именно хотят вернуть обязательство экспортеров продавать часть своей валютной выручки на российском валютном рынке. Сразу после публикации новости курс рубля, который весь день слабел несмотря на повышение ключевой ставки, стал укрепляться — с 99 рублей около 18:00 по Москве до примерно 98 рублей к концу дня. Укрепление продолжилось 16 августа, через час после публикации Financial Times о совещании у Владимира Путина доллар торговался уже в районе 95 рублей. О том, что стабилизировать курс помогут валютные ограничения, в своих комментариях для российских СМИ заявили многие финансовые аналитики.