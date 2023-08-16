На Дне Ласнамяэ покажут шоу, которого в Эстонии еще не видели!(8)
В субботу, 2 сентября, в парке Паэ пройдет День Ласнамяэ. Гостей мероприятия ждет множество развлечений для всей семьи.
„На самом важном мероприятии юбилейной программы района – Дне Ласнамяэ мы хотим предложить жителям особые впечатления, которых они еще не получали в Эстонии“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Старейшина добавила, что концептуальное решение Дня Ласнамяэ 2023 года будет несколько отличаться от программ предыдущих лет. „Если в прошлом году мы впервые использовали водный экран, то в этом году экранов будет несколько, а дополнять их будут лазеры, световые решения и концерт на воде“.
В субботу, 2 сентября, в парке Паэ (ул. Паэпарги, 9) состоится празднование Дня Ласнамяэ. Мероприятие начнется вечером в 18.00, а концерт – в 19.00 и продлится до 23.00. Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие.
На Дне Ласнамяэ выступят любимцы публики Эдуард Томан, Уку Сувисте и Карл-Эрик Таукар. Двое последних выступят со своими музыкальным группами.
В качестве уже знакомого элемента в парке Паэ установят водный экран, причем в этом году их будет уже два, и на них будут транслировать пространственные и визуальные эффекты, гармонирующие с музыкой и другими элементами светового шоу в центре озера Паэ. Совершенно новым элементом представления в этом году станут лазеры и световые установки. На водной сцене посреди озера Паэ можно будет наблюдать за игрой лазеров, которые будут рисовать фигуры в воздухе и на водных экранах, а световое шоу превратит берег, небо и склоны озера Паэ в восхитительное море красок. Световое шоу начнется с заходом солнца и достигнет зрелищной кульминации ближе к концу концерта, когда на сцену выйдет хедлайнер.
Вечер завершится последующим за выступлением Карла-Эрика Таукара 20-минутным световым шоу, которое объединит свет, лазеры и водные экраны, и подарит зрителям путешествие в мир света и эмоций с помощью огней, символов и, конечно же, музыки.
Водные экраны займут более 60 метров по обе стороны сцены, а высота самого большого экрана составит 20 с лишним метров. В проведении концерта и шоу будет задействовано более 20 мощных лазеров, столько же 15 дымомашин и большое количество погодоустойчивых прожекторов. Кроме того, для создания изображения на водных экранах будут использованы два установленных на плавучих платформах мощных проектора. Нельзя обойти вниманием и сцену размером 8х6м, которая расположится не на суше, а посреди озера.
При подготовке к концерту управа района Ласнамяэ совместно с партнерами учтет вопросы безопасности обитающих на озере птиц.
Юбилейная программа продлится в Ласнамяэ с мая по сентябрь и включает в себя более 50 различных мероприятий и событий. Общую информацию о программе можно найти на сайте (www.tallinn.ee/ru/lasnamäe) и в социальной сети управы района Ласнамяэ (www.facebook.com/lasnamae.ru). Детальная информация о каждом отдельном событии публиковалась в электронных каналах управы и районной газете за некоторое время до начала мероприятия.