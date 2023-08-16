На Дне Ласнамяэ покажут шоу, которого в Эстонии еще не видели!

„На самом важном мероприятии юбилейной программы района – Дне Ласнамяэ мы хотим предложить жителям особые впечатления, которых они еще не получали в Эстонии“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Старейшина добавила, что концептуальное решение Дня Ласнамяэ 2023 года будет несколько отличаться от программ предыдущих лет. „Если в прошлом году мы впервые использовали водный экран, то в этом году экранов будет несколько, а дополнять их будут лазеры, световые решения и концерт на воде“.

В субботу, 2 сентября, в парке Паэ (ул. Паэпарги, 9) состоится празднование Дня Ласнамяэ. Мероприятие начнется вечером в 18.00, а концерт – в 19.00 и продлится до 23.00. Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие.

На Дне Ласнамяэ выступят любимцы публики Эдуард Томан, Уку Сувисте и Карл-Эрик Таукар. Двое последних выступят со своими музыкальным группами.

В качестве уже знакомого элемента в парке Паэ установят водный экран, причем в этом году их будет уже два, и на них будут транслировать пространственные и визуальные эффекты, гармонирующие с музыкой и другими элементами светового шоу в центре озера Паэ. Совершенно новым элементом представления в этом году станут лазеры и световые установки. На водной сцене посреди озера Паэ можно будет наблюдать за игрой лазеров, которые будут рисовать фигуры в воздухе и на водных экранах, а световое шоу превратит берег, небо и склоны озера Паэ в восхитительное море красок. Световое шоу начнется с заходом солнца и достигнет зрелищной кульминации ближе к концу концерта, когда на сцену выйдет хедлайнер.

Вечер завершится последующим за выступлением Карла-Эрика Таукара 20-минутным световым шоу, которое объединит свет, лазеры и водные экраны, и подарит зрителям путешествие в мир света и эмоций с помощью огней, символов и, конечно же, музыки.