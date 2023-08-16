ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (539-й день) | Собянин заявил, что в Украине воюют около 45 тысяч москвичей. Еще недавно он говорил о 30 тысячах

Собянин также заявил, что в Украине воюют около 45 тысяч москвичей (в конце июля он говорил про 30 тысяч москвичей).

По словам Собянина, на аннексированных территориях Украины, в частности, в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, „работают тысячи москвичей“.

Сергей Собянин сообщил, что при строительстве оборонительных сооружений в зоне „спецоперации“ в Украине погибли более 20 москвичей, более 100 человек получили ранения. Об этом мэр Москвы заявил, выступая на форуме „Территория смыслов“, пишет ТАСС.

Суд в самопровозглашенной ДНР приговорил двух украинских военных из полка „Азов“ Павла Артеменко и Антона Романюка к 24 годам лишения свободы каждого. Они будут находиться в колонии строгого режима, сообщает Следственный комитет РФ.

Чехия ввела санкции в отношении семьи главы крупнейшего российского оборонного холдинга „Тактическое ракетное вооружение“ Бориса Обносова. Об этом сообщила команда Алексея Навального, которая ранее нашла в Чехии недвижимость семьи Обносова.

Наступление российских войск в районе Купянска началось в середине лета, российским силам удалось продвинуться на несколько километров, но пока они не приблизились к Купянску.

„В связи с осложнением обстановки на Купянском направлении, большую часть дня работал в частях, которые ведут оборону на подступах к городу. Противник штурмовыми отрядами, которые комплектуются преимущественно заключенными, ежедневно, на разных направлениях, пытается прорвать оборону наших войск, имея целью блокирование, а затем и захват Купянска“, — заявил Сырский.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что по итогам работы с командирами на купянском направлении „принят ряд важных решений, которые обеспечат надежность обороны“.

„Мы будем инициировать передачу таких людей в Украину (через обмен или другими способами) с возможностью обеспечения политического убежища в Украине и в странах Европейского союза“, — сказано в сообщении проекта.

Глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен назвал „ошибкой“ свое заявление, что Украина может получить членство в НАТО в обмен на уступку части территории РФ. „Мое заявление по этому поводу было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего в Украине, и я не должен был так говорить. Это была ошибка“, - сказал Йенссен в комментарии норвежскому изданию VG.

Его признали виновным по статье о теракте из-за поджога военкомата Советского и Центрального районов Красноярска 3 октября 2022 года (то есть вскоре после начала мобилизации в РФ). На допросе, по данным Baza, Петраускас сказал, что просто хотел сделать для общества „благое дело“.

В конце июля Собянин привел другие данные. На встрече в Едином пункте отбора на военную службу по контракту, прошедшей 26 июля, Собянин сказал, что на службу по контракту записались 10 тысяч жителей Москвы, еще 20 тысяч были мобилизованы.

По его словам, в Москве мобилизовали около 20 тысяч человек, кроме того, в качестве контрактников и добровольцев в Украине воюют еще около 20 тысяч человек. „Я не знаю, сколько профессиональных военных ушло, но я думаю, что не менее пяти тысяч“, — добавил Сергей Собянин.

„45 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне СВО. Это значительная часть из тех, кто там находится“, — сказал Собянин на форуме „Территория смыслов“.

Белый дом опроверг сообщения об обсуждении возможности включения Украины в НАТО при отказе Киева от территорий. Об этом пишет ТАСС. Также сообщается, что Белый дом пока не может сказать, когда и где начнут обучать украинских пилотов применению F-16, США прорабатывают этот вопрос с союзниками;

Власти США пока не приняли решения о возможности поставок Украине ракетных комплексов ATACMS;

США не видят необходимости в какой-либо переброске своих сил в свете ситуации на границе между Литвой и Белоруссией.

Российские сенаторы подготовили законопроект о запрете публиковать фото и видео военных объектов и мест обстрелов

В Совете Федерации разработали законопроект, запрещающий распространять в СМИ и интернете фото и видео, содержащие данные о вооруженных силах РФ, а также кадры с последствиями обстрелов российской территории, с работой ПВО или с дронами, сообщает ТАСС со ссылкой на сенатора Андрея Клишаса.

Он обосновал необходимость принятия закона тем, что в условиях войны СМИ, а также данные, публикуемые российскими и иностранными гражданами, становятся источником информации, которая может быть использована противником.

ФСБ заявила, что пресекла попытку проникновения на территорию России украинских диверсантов.

По данным ведомства, они пытались перейти границу в Стародубском районе Брянской области. Четверо диверсантов были убиты в бою.

В ФСБ сообщили, что на месте боя обнаружены FPV-дроны с наклейками „Собственность ФСБ России“ и российской символикой, что, по версии спецслужбы, свидетельствует о подготовке провокаций в РФ.

Накануне о том, что группа диверсантов пыталась проникнуть в Брянскую область, сообщал губернатор региона Александр Богомаз

Бывшие украинские военнопленные рассказали о пытках в российском СИЗО