ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (539-й день) | Собянин заявил, что в Украине воюют около 45 тысяч москвичей. Еще недавно он говорил о 30 тысячах
Читайте главные события вокруг войны России против Украины в нашем военном дневнике.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что по итогам работы с командирами на купянском направлении „принят ряд важных решений, которые обеспечат надежность обороны“.
„В связи с осложнением обстановки на Купянском направлении, большую часть дня работал в частях, которые ведут оборону на подступах к городу. Противник штурмовыми отрядами, которые комплектуются преимущественно заключенными, ежедневно, на разных направлениях, пытается прорвать оборону наших войск, имея целью блокирование, а затем и захват Купянска“, — заявил Сырский.
Наступление российских войск в районе Купянска началось в середине лета, российским силам удалось продвинуться на несколько километров, но пока они не приблизились к Купянску.
Чехия ввела санкции в отношении семьи главы российской корпорации, выпускающей крылатые ракеты
Чехия ввела санкции в отношении семьи главы крупнейшего российского оборонного холдинга „Тактическое ракетное вооружение“ Бориса Обносова. Об этом сообщила команда Алексея Навального, которая ранее нашла в Чехии недвижимость семьи Обносова.
Под санкции попал сам Обносов, его дочь Ольга Зорикова и зять Ростислав Зориков.
Суд в самопровозглашенной ДНР приговорил двух украинских военных из полка „Азов“ Павла Артеменко и Антона Романюка к 24 годам лишения свободы каждого. Они будут находиться в колонии строгого режима, сообщает Следственный комитет РФ.
Военных признали виновными в жестоком обращении с гражданским населением, покушении на убийство и умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом.
Сергей Собянин сообщил, что при строительстве оборонительных сооружений в зоне „спецоперации“ в Украине погибли более 20 москвичей, более 100 человек получили ранения. Об этом мэр Москвы заявил, выступая на форуме „Территория смыслов“, пишет ТАСС.
По словам Собянина, на аннексированных территориях Украины, в частности, в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, „работают тысячи москвичей“.
Собянин также заявил, что в Украине воюют около 45 тысяч москвичей (в конце июля он говорил про 30 тысяч москвичей).
В Украине воюют около 45 тысяч москвичей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, пишет „Интерфакс“.
„45 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне СВО. Это значительная часть из тех, кто там находится“, — сказал Собянин на форуме „Территория смыслов“.
По его словам, в Москве мобилизовали около 20 тысяч человек, кроме того, в качестве контрактников и добровольцев в Украине воюют еще около 20 тысяч человек. „Я не знаю, сколько профессиональных военных ушло, но я думаю, что не менее пяти тысяч“, — добавил Сергей Собянин.
В конце июля Собянин привел другие данные. На встрече в Едином пункте отбора на военную службу по контракту, прошедшей 26 июля, Собянин сказал, что на службу по контракту записались 10 тысяч жителей Москвы, еще 20 тысяч были мобилизованы.
1-й Восточный окружной военный суд на выездном заседании приговорил жителя Красноярска Андрея Петраускаса к десяти годам лишения свободы по делу о поджоге военкомата, сообщает „Зона солидарности“.
Его признали виновным по статье о теракте из-за поджога военкомата Советского и Центрального районов Красноярска 3 октября 2022 года (то есть вскоре после начала мобилизации в РФ). На допросе, по данным Baza, Петраускас сказал, что просто хотел сделать для общества „благое дело“.
Изначально красноярца обвиняли в покушении на совершение теракта, но затем обвинение ужесточили.
Глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен назвал „ошибкой“ свое заявление, что Украина может получить членство в НАТО в обмен на уступку части территории РФ.
„Мое заявление по этому поводу было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего в Украине, и я не должен был так говорить. Это была ошибка“, - сказал Йенссен в комментарии норвежскому изданию VG.
Украинский проект „Хочу жить“, помогающий военным из РФ сдаться, заявил, что инициирует передачу российских политзаключенных в Украину
„Мы будем инициировать передачу таких людей в Украину (через обмен или другими способами) с возможностью обеспечения политического убежища в Украине и в странах Европейского союза“, — сказано в сообщении проекта.
Белый дом опроверг сообщения об обсуждении возможности включения Украины в НАТО при отказе Киева от территорий. Об этом пишет ТАСС. Также сообщается, что Белый дом пока не может сказать, когда и где начнут обучать украинских пилотов применению F-16, США прорабатывают этот вопрос с союзниками;
Власти США пока не приняли решения о возможности поставок Украине ракетных комплексов ATACMS;
США не видят необходимости в какой-либо переброске своих сил в свете ситуации на границе между Литвой и Белоруссией.
Российские сенаторы подготовили законопроект о запрете публиковать фото и видео военных объектов и мест обстрелов
В Совете Федерации разработали законопроект, запрещающий распространять в СМИ и интернете фото и видео, содержащие данные о вооруженных силах РФ, а также кадры с последствиями обстрелов российской территории, с работой ПВО или с дронами, сообщает ТАСС со ссылкой на сенатора Андрея Клишаса.
Он обосновал необходимость принятия закона тем, что в условиях войны СМИ, а также данные, публикуемые российскими и иностранными гражданами, становятся источником информации, которая может быть использована противником.
ФСБ заявила, что пресекла попытку проникновения на территорию России украинских диверсантов.
По данным ведомства, они пытались перейти границу в Стародубском районе Брянской области. Четверо диверсантов были убиты в бою.
В ФСБ сообщили, что на месте боя обнаружены FPV-дроны с наклейками „Собственность ФСБ России“ и российской символикой, что, по версии спецслужбы, свидетельствует о подготовке провокаций в РФ.
Накануне о том, что группа диверсантов пыталась проникнуть в Брянскую область, сообщал губернатор региона Александр Богомаз
Бывшие украинские военнопленные рассказали о пытках в российском СИЗО
Корреспондент Би-би-си Хьюго Бачега побеседовал с дюжиной бывших военнопленных, и все они описывают ситуацию в таганрогском СИЗО примерно одинаково.
По рассказам бывших пленных, мужчин и женщин в Таганроге неоднократно избивали, в том числе били по почкам и грудной клетке, а также били электрическим током во время ежедневных проверок и допросов.
Украинцы рассказали, что российские охранники постоянно угрожают заключенным и запугивают их, некоторые из них дали ложные признания, которые якобы были использованы в качестве улик против них на судебных процессах
По словам вернувшихся из плена, их там почти не кормили, а раненые не получали адекватной медицинской помощи, из-за чего, как утверждается, некоторые пленные умерли в заключении.
Литва с 18 августа закроет два пункта пропуска на границе с Беларусью: „Шумскас“ и „Твярячюс“. В Беларуси назвали это „очередным недружественным шагом“.
„Литовская сторона обосновала свое намерение якобы угрозой безопасности, в том числе присутствием ЧВК „Вагнер“ на территории Беларуси. Вместе с тем официальная озвученная позиция не соответствует истинным причинам такого решения“, - заявил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.
По его мнению, Литва „использует любой предлог“, чтобы ограничить перемещение грузов и уменьшить поток литовцев, которые путешествуют в Беларусь без визы.
„Литовская сторона, принимая подобные решения, целенаправленно и умышленно создает искусственные барьеры на границе в угоду политическим амбициям“, - сказал Бычковский.
Украинские СМИ и телеграм-каналы опубликовали новость о том, что Путин якобы принял решение подорвать Запорожскую и Курскую АЭС в ближайший месяц и обвинить в этом Украину.
По данным издания „Страна“, источниками этой информации оказался анонимный российский телеграм-канал „Генерал СВР“, критикующий Кремль, а также украинский Центр национального сопротивления.
Украинская военная разведка опровергла угрозу провокаций РФ на Запорожской АЭС. „Что касается возможной провокации россиян на ЗАЭС, то сейчас опасности нет. Активно работает российское ИПСО, они пытаются посеять панику, испугать украинцев. Конечно, в случае повышения вероятности провокаций по-прежнему ГУР, президент и другие спецслужбы обязательно предупредят. А вот сейчас волноваться не стоит“, - заявили в ГУР украинским СМИ (цитата по „Стране“).
Глава военной администрации Запорожской области Юрий Малашко также заявил, что информация о готовящейся провокации россиян не соответствует действительности.
В Ростове-на-Дону суд приговорил гражданина Украины Романа Усачева к двум годам колонии-поселения и штрафу в 600 тысяч рублей по делу о хакерских атаках. Об этом, пишет „Интерфакс“, сообщила пресс-служба УФСБ по Ростовской области.
Суд признал Усачева виновным в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России (часть 1 статьи 274.1 УК РФ).
„Установлено, что проживая в городе Харцызск Донецкой области, фигурант осуществлял компьютерные атаки на российские интернет-ресурсы, а также распространял инструкцию по проведению DDoS-атак со ссылками на вредоносное программное обеспечение“, - утверждает ФСБ.
В Украине погиб член влиятельного клана из Газы. Он воевал на стороне России
На войне в Украине погиб 28-летний Рами аль-Фарра - представитель одного из самых влиятельных кланов в секторе Газа. Сообщение о его смерти опубликовано на сайте клана аль-Фарра, на него обратило внимание „Радио Свобода“
Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил, чтобы иностранцам, получившим гражданство РФ, выдавали паспорт одновременно с постановкой на воинский учет, пишет ТАСС.
По словам Фадеева, сейчас мужчины-мигранты после получения паспорта забывают встать на воинский учет. Глава СПЧ отметил, что на воинский учет должны вставать все мужчины, а не только военнообязанные.
Ранее российские издания „Коммерсант“ и „Бумага“ сообщили, что полицейские в Петербурге в течение двухдневного рейда задержали на Софийской овощебазе больше 100 мигрантов с российским гражданством и доставили их в военкомат для постановки на воинский учет.
В полиции назвали отправку в военкоматы „новой опцией“ по проверке соблюдения миграционного законодательства.
Депутат Госдумы от аннексированного Крыма Михаил Шеремет призвал правоохранительные органы выяснить, как Служба безопасности Украины получила кадры с камер наблюдения на Крымском мосту.
Депутат заявил РИА Новости, что „необходимо установить, кто был причастен к передаче данных, или выяснить, имел ли место взлом“.
Немецкий концерн Hugo Boss AG решил переориентировать свой бизнес в России на оптовые поставки и ведет переговоры о продаже активов в стране, говорится в отчете компании за первое полугодие 2023 года.
В пресс-службе Hugo Boss сообщили „Коммерсанту“, что компания „пересматривает бизнес-структуру в России и ищет решение, соответствующее бизнес-модели концерна“.
В марте 2022 года, после полномасштабного российского вторжения в Украину, Hugo Boss AG объявил о приостановке розничных и онлайн-продаж в России. При этом, отмечает „Коммерсант“, компания не останавливала торговлю через оптовые каналы.
В Государственном совете аннексированного Крыма предложили ввести штрафы до 300 тысяч рублей за публикацию фотографий и видео последствий украинских атак по территории РФ.
Об этом, пишет „Коммерсант“, в эфире телеканала „Россия 24“ заявил председатель Госсовета Владимир Константинов.
Так, депутаты предлагают штрафовать граждан на сумму до 30 тысяч рублей, государственных и муниципальных служащих - до 100 тысяч рублей, а юридических лиц - до 300 тысяч руб.
Константинов заявил, что инициатива уже получила поддержку в комитете Госдумы по обороне. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству также готов поддержать предложение о штрафах, сообщил его глава Андрей Клишас.
Три человека ранены в результате утренних обстрелов Херсона, сообщил глава военной администрации региона Александр Прокудин. Один из пострадавших - 55-летний пациент больницы, попавшей под обстрел. Также российские войска попали по зданию образовательного учреждения.
Ночью и утром 16 августа обстрелам подверглись другие населенные пункты Херсонской области. 45-летний мужчина, работавший в поле, был ранен в Зеленовке, 60-летний мирный житель - в Крещеновке. В Никольском пострадала супружеская пара: 60-летняя женщина и 63-летний мужчина.
Украинские военные вывели из строя пять крупных десантных кораблей Черноморского флота России, сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала Freedom. Его слова приводит „РБК - Украина“. При этом что это за корабли, не уточняется.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг при перевозке пассажиров авиакомпанией Red Wings.
По версии следствия, 13 августа сотрудники компании, ответственные за техническую эксплуатацию самолетов, разрешили Red Wings выполнить рейс из Антальи в Москву на лайнере с неисправной системой кондиционирования салона.
„В результате допуска к осуществлению полета воздушного судна возникла реальная угроза безопасности жизни или здоровья пассажиров вследствие их длительного пребывания внутри салона самолета, в котором была зафиксирована высокая температура воздуха“, - утверждает ведомство.
Накануне глава СК Александр Бастрыкин также поручил возбудить уголовное дело против Red Wings из-за длительных задержек рейсов. Авиакомпания задержала вылеты из Екатеринбурга в Анталью и в обратном направлении, а также из Жуковского в Анталью и обратно, запланированные на 12 и 13 августа. Red Wings объясняла, что два из трех ее „боингов“ вышли из строя.
После того как Россия развязала полномасштабную войну в Украине, страны Запада ввели санкции, которые запрещают европейским и американским компаниям поставлять запчасти и проводить техобслуживание российских самолетов Boeing и Airbus.
Минобороны России сообщило об атаке беспилотника в аннексированном Крыму
„Около 11 часов пресечена попытка киевского режима атаковать беспилотником объекты на территории Крыма, дрон обнаружен и уничтожен средствами ПВО“, - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.