Танель Кийк: Кая Каллас так и не ответила на мои вопросы

По словам Кийка, вместо того, чтобы выяснять отношения с канцелярией президента, тем самым нанося урон репутации страны, правительство должно предпринять конкретные шаги с целью смягчить последствия экономического кризиса для людей и предприятий. „К сожалению, премьер-министр до сих пор не ответила на вопросы, которые я задал ей в открытом письме 20 июля“, - сказал Кийк.



„Правительственной коалиции Партии реформ, „Эстонии 200“ и Социал-демократической партии недавно исполнилось 100 дней. К сожалению, ни жителям, ни государству эти дни не принесли ничего положительного. Урезав семейные пособия и повысив в срочном порядке ряд налогов, правительство лишь усугубило демографический и экономический кризисы, а также кризис доверия к власти. До сих пор действия правительства способствовали разрастанию кризиса, а не выходу из него“, - подчеркивал Кийк.



Вопросы Танеля Кийка премьер-министру Кае Каллас, которые были заданы в открытом письме 20 июля: