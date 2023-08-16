В Ласнамяэ услуги дневного центра для детей будет предоставлять единое учреждение

По словам старейшины района Ласнамяэ Юлианны Юрченко, объединение двух учреждений позволит оказывать адресованные детям услуги, которые прежде дублировались, в одном учреждении – Ласнамяэском социальном центре. „Таким образом мы намерены модернизировать социальные услуги и повысить их качество. Нашей целью является оказание услуги на более высоком уровне, основываясь на потребностях детей, чтобы помочь и поддержать их развитие, что позволит им в будущем самостоятельно справляться с повседневными задачами, - пояснила Юрченко. – В объединенном учреждении будут собраны силы специалистов, обладающих высокой компетенцией, которые смогут оказать помощь прежде всего детям и молодежи при наличии проблем с обучением или при проблемном поведении“.

Начиная с первого сентября Ласнамяэский детский центр будет объединен с Ласнамяэским социальным центром, в социальном центре появится структурная единица детского дневного центра по адресу ул. Юмера, 46. На данный момент в Ласнамяэском детском центре услуги не оказываются, также у учреждения отсутствуют действующие договоры об оказании услуг. В связи с этим ни для одного нуждающегося в помощи ребенка оказание услуги не будет прервано, а с нового учебного года, то есть с первого сентября, услуга будет оказываться Ласнамяэским социальным центром. В социальном центре 60 мест для оказания услуги дневного центра, в случае если ребенку необходимы также дополнительные услуги, специалисты в области благополучия детей при районной управе предложат и составят направление на получение других услуг.