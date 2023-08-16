Бывшие украинские военнопленные рассказали о пытках в российском СИЗО

В беседе с Би-би-си более десятка бывших военнопленных, освобожденных в рамках обмена, сообщили подробности систематического физического и психологического насилия во время нахождения в следственном изоляторе №2 в Таганроге.

Подобное обращение может рассматриваться как серьезное нарушение международного гуманитарного права.

Корреспондент Би-би-си Хьюго Бачега побеседовал с дюжиной бывших военнопленных, и все они описывают ситуацию в таганрогском СИЗО примерно одинаково. По рассказам бывших пленных, мужчин и женщин в Таганроге неоднократно избивали, в том числе били по почкам и грудной клетке, а также били электрическим током во время ежедневных проверок и допросов.

Украинцы рассказали, что российские охранники постоянно угрожают заключенным и запугивают их, некоторые из них дали ложные признания, которые якобы были использованы в качестве улик против них на судебных процессах

По словам вернувшихся из плена, их там почти не кормили, а раненые не получали адекватной медицинской помощи, из-за чего, как утверждается, некоторые пленные умерли в заключении.

Би-би-си не удалось провести независимую проверку этих заявлений, однако детали этих сообщений были переданы правозащитным группам. Их также подтвердили другие бывшие заключенные.

Управление Верховного комиссара ООН сообщило, что в его распоряжении имеются аналогичные свидетельства, но что при этом представителям организации не было позволено посетить российские места заключения, где содержат украинских военнопленных.

Российское правительство не разрешило никаким внешним организациям, включая Организацию Объединенных Наций и Международный Комитет Красного Креста, посетить этот изолятор, который до войны использовался исключительно для содержания российских заключенных.

По рассказам, некоторых сотрудников, похоже, вдохновили кремлевские лозунги о „денацификации“. Охранники проявляли особый интерес ко всему, что можно было истолковать как „нацистское“, например, татуировки, скрыть которые было практически невозможно.