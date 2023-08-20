Как сделать Таллинн современным городом, в котором хочется жить?

Руководитель проекта Зеленой столицы Криста Кампус говорит, что устойчивый город – это среда, созданная для всех жителей этого города, и то, как им всем будет комфортно, безопасно и хорошо жить в этом городе. Важно, чтобы это происходило в условиях, когда все природные ресурсы используются максимально эффективно и разумно. „Хотя велодорожки абсолютно необходимы и их сеть в городе должна быть широкой, – говорит Криста Кампус, – нам также нужно думать о том, как по городу могут передвигаться люди с ограниченными возможностями, как живется в городе семьям с детьми и как все это соответствовало бы постоянно меняющимся климатическим условиям, целям Зеленого поворота и т. д.“

„Устойчивое городское пространство распространяется и на социальные аспекты, где как для пожилых людей, так и для инвалидов речь идет не только о возможностях передвижения, но шире, об обеспечении лучших условий жизни: досуга, медицинских услуг, возможностей для социализации и так далее. В общем, в Таллинне мы также приняли все принципы устойчивого развития ООН, которых насчитывается около двадцати. Одни из них с точки зрения Таллинна важны, другие нет. Мы, со своей стороны, концентрируемся на том, что можем сделать здесь“, – говорит Криста Кампус.

Директор по стратегии города Райдо Рооп добавляет, что устойчивость в широком смысле означает, как управлять городом таким образом, чтобы всех ресурсов потреблялось ровно столько, сколько необходимо и как можно меньше – от энергии до товаров народного потребления, от питьевой воды до чистого воздуха и т. д. Хотя в случае устойчивого города лучше всего понимаются в основном зеленый транспорт и низкий уровень загрязнения, Таллинн сосредоточился на сокращении всех видов потребления. Например, принят регламент организации „зеленых“ мероприятий в городе, где вся тара должна утилизироваться.