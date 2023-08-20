Как сделать Таллинн современным городом, в котором хочется жить?
Одна из целей Таллинна как Зеленой столицы Европы – запустить в 2023 году как можно больше различных проектов, чтобы столица Эстонии стала населенным пунктом с устойчивым городским пространством. Но что именно означает этот термин, и какие проекты реализует город?
Руководитель проекта Зеленой столицы Криста Кампус говорит, что устойчивый город – это среда, созданная для всех жителей этого города, и то, как им всем будет комфортно, безопасно и хорошо жить в этом городе. Важно, чтобы это происходило в условиях, когда все природные ресурсы используются максимально эффективно и разумно. „Хотя велодорожки абсолютно необходимы и их сеть в городе должна быть широкой, – говорит Криста Кампус, – нам также нужно думать о том, как по городу могут передвигаться люди с ограниченными возможностями, как живется в городе семьям с детьми и как все это соответствовало бы постоянно меняющимся климатическим условиям, целям Зеленого поворота и т. д.“
„Устойчивое городское пространство распространяется и на социальные аспекты, где как для пожилых людей, так и для инвалидов речь идет не только о возможностях передвижения, но шире, об обеспечении лучших условий жизни: досуга, медицинских услуг, возможностей для социализации и так далее. В общем, в Таллинне мы также приняли все принципы устойчивого развития ООН, которых насчитывается около двадцати. Одни из них с точки зрения Таллинна важны, другие нет. Мы, со своей стороны, концентрируемся на том, что можем сделать здесь“, – говорит Криста Кампус.
Директор по стратегии города Райдо Рооп добавляет, что устойчивость в широком смысле означает, как управлять городом таким образом, чтобы всех ресурсов потреблялось ровно столько, сколько необходимо и как можно меньше – от энергии до товаров народного потребления, от питьевой воды до чистого воздуха и т. д. Хотя в случае устойчивого города лучше всего понимаются в основном зеленый транспорт и низкий уровень загрязнения, Таллинн сосредоточился на сокращении всех видов потребления. Например, принят регламент организации „зеленых“ мероприятий в городе, где вся тара должна утилизироваться.
„Если брать, к примеру, СО2 от энергопотребления, то каждый город должен обеспечить достаточные объемы леса и природы, чтобы противостоять загрязнению, вызванному городом, который может справиться с этим ущербом. Поскольку в городе столько зелени создать невозможно, Таллинн должен также думать о том, чтобы у него были, так сказать, „легкие“ города, то есть леса вокруг него. На данный момент, если взять за основу всю Эстонию, наши леса могут покрыть только 10 % загрязнений, которые мы создаем, и это никоим образом не устойчивость“, – приводит пример Рооп.
Город, в котором хочется жить
С точки зрения устойчивого городского пространства в течение года Зеленой столицы в центре внимания пять основных идей: гендерное равенство, доступная чистая вода, изменения климата, энергетическая устойчивость и, в более широком смысле, устойчивый взгляд на город. Таким образом, руководители проекта хотят сделать Таллинн таким, чтобы здесь хотелось жить, чтобы город „не выплескивался“ в пригороды, откуда люди ездят в центр только на работу. Однако это не означает, что на развитие пригородных центров упор не делается.
„Мы запустили множество различных проектов, чтобы сделать Таллинн более зеленым в этом году и в будущем. Проект „Зеленый след“ объединяет мероприятия, направленные на внедрение нового озеленения, улучшение качества зеленых зон и качества пространства интенсивно используемых мест. Мы сами называем это „зелеными вмешательствами“, и в наших планах — посадить деревья по всему городу, озеленить как можно больше крыш автобусных остановок, а в местах, где, например, есть участки с ненужным асфальтовым покрытием, устроить небольшие „карманные“ парки, что дало бы возможность сообществам делать общее дело“, — перечисляет Кампус.
Еще одним важным видом деятельности является создание в городе различных лугов. Они дают возможность восстанавливаться и расширяться биоразнообразию. Это делается в сотрудничестве с Таллиннским обществом пчеловодов, для которого наличие таких лугов необходимо, чтобы пчелам было где летать. Однако мед – не единственная в Зеленой столице зеленая деятельность, связанная с едой. Одна из самых горячих новых инициатив это концепция съедобного леса, которая предполагает посадку в городе фруктовых деревьев: яблонь, груш, вишен. Продолжается и развитие учебных и общественных садов, но с акцентом на том, что эти сады могут реально кормить людей, а не просто быть увлечением.
„Выращивание собственной еды – это растущая тенденция во всем мире, мы сами ездили в Данию, чтобы ее исследовать. На данный момент объем, в котором используются такие сады, еще невелик, но он все же растет. Грядки и участки возвращаются, в этом заинтересованы и город, и люди. Кроме того, такие общие сады это и хорошие места для общения, особенно с точки зрения стареющего населения, в котором больше одиноких людей. Кроме того, там происходит интеграция, а активная деятельность на свежем воздухе в саду обеспечивает лучшее здоровье. Тут прекрасный пример того, что означает эта устойчивость и насколько возможно с помощью одного небольшого проекта решать разные проблемы разных сообществ“, – говорит Кампус.
Более зеленый городской транспорт
Цель долгосрочной климатической программы Таллинна – достижение климатической нейтральности столицы к 2050 году. Направленный на будущее таллиннский план устойчивой энергетической экономики и адаптации к изменению климата направлен на уменьшение воздействия городской жизни и экономики на климат, производимое таким образом, чтобы обогащать экономику и городскую среду. В этом плане большую роль играет и транспорт: на его счет в Таллинне есть несколько проектов, как действующих, так и готовящихся к вводу.
„Таллинн заказал свои первые электрические автобусы, и на улицах столицы будет целых 15 таких новых зеленых транспортных средств. Это поможет снижению выбросов CO2 в городском транспорте и многих мотивирует к пользованию скорее общественным транспортом. Кроме того, уже ведется строительство трамвайной линии в Старый порт, и к нему, очевидно, будет добавление.
Принимаются решения, какой будет следующая, так сказать, новая линия“, – добавляет Рооп. Сейчас стоит вопрос о продлении линий между Тонди-Ярве или в Пельгуранд.
Изменить образ мышления
Главное, чего надеются достичь в год Зеленой столицы, – это изменение образа мышления: как с точки зрения управления городом, так и с точки зрения деятельности горожан. В идеале все, что происходит, развивается и делается в городе, всегда может быть основано на Зеленом повороте и измерении устойчивости.
„Как общество мы договорились, что наши расходы на оборону составляют фиксированный процент от ВВП, и никакая политическая партия, правительство или учреждение не будут его касаться. Мы считаем, что это имеет решающее значение для нас как страны. Точно так же может измениться и образ мышления, чтобы все, что мы делаем – в городе и в стране – сразу проходило основательную экологическую экспертизу. Мне кажется, что такой образ мышления начинает приживаться“, – объясняет Кампус.
Руководитель проекта Зеленой столицы добавляет, что уже сейчас в Таллиннской городской управе происходят изменения: там на все смотрят, исходя из того, чтобы новые планировки, новые стройки и новые проекты были максимально экологичны, но совместимы друг с другом, и выполнить эту цель, чтобы через 10–15 лет Таллинн стал еще лучшим местом для жизни.
Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru