СЕГОДНЯ | „Флора“ попытается спасти честь эстонского футбола и совершить чудо для выхода в следующий раунд ЛК

Первая игра между этими командами в Румынии завершилась уверенной победой хозяев поля. В первом тайме игра была равной, а все самое плохое случилось во втором тайме. Сначала Денис Алибек забил на 48-й минуте, а потом Константин Будеску забил второй мяч в ворота чемпиона Эстонии. Когда „Флора“ была близка к тому, чтобы отыграться, Диогу Кейруш забил третий мяч.

Ежегодно УЕФА ранжирует страны по результатам еврокубковых игр — каждая победа дает полтора очка, и, наконец, набранные очки суммируются и делятся на количество клубов, которые представляли страну. В нынешнем сезоне еврокубков из чемпионата Эстонии играли четыре клуба, и пока в их копилке одна ничья и восемь поражений („Пайде“ сыграл вничью с фарерским клубом „Б-36“ на выезде).

Таким образом, Эстония имеет суммарный коэффициент 0,125 балла (0,5 балла ÷ 4 клуба), что является 54-м, или последним местом в Европе. В случае ничьей против „Фарула“ Эстония смогла бы обойти Гибралтар (у них 0,166 балла), в случае победы обойдут и Сан-Марино (0,333 балла), а в случае проигрыша, наша лига официально станет самой слабой в Европе.

„Конечно, разочарование после игры было очень большое, но, с другой стороны, ситуация проста. Мы обязательно будем играть на победу, если получится, то посмотрим, что из этого выйдет. Это огромный вызов для нас, практически, может быть, невозможный, но какой-то процент витает в воздухе, и мы будем играть на этом. Чудеса случаются в футболе.

Мы не можем повесить голову, ситуация такая, но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы выиграть игру“, — сказал перед игрой Soccernet главный тренер Юрген Хенн.

„Таких камбэков в истории не так уж и много, — соглашается капитан Константин Васильев, чья долгая карьера постепенно подходит к концу. — Но перед нашими болельщиками мы все равно хотим провести достойный матч.