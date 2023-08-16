„Легко сидеть в безопасности и учить из-за границы“. Интервью с белорусским дзюдоистом, который переехал в Германию

— Бюрократия. С одной стороны, хорошо, что ничего не решается с помощью связей, знакомств. Если положено ждать документ определенный срок, то ждешь. С другой стороны, все медленно. Я тут хотел поменять белорусские права на немецкие. Пришлось снова сдавать теоретический экзамен. Причем в Германии теория немного отличается от нашей. Потом брал уроки вождения с инструктором. Сами права забрал лишь через две недели, а не сразу, как в Беларуси. Надо было зарегистрироваться онлайн, чтобы поймать свободное окно на выдачу.

— Да. На бытовом уровне понимаю значительно больше. До переезда вообще не знал этого языка, да и английский у меня так себе. Поэтому, не скрою, учиться тяжело. Ребенку вот легче — Аня все впитывает, как губка. А я в 35 лет не так хорошо воспринимаю информацию (смеется). Но ничего, прогресс есть. Будет акцент — и ладно.

— Потихоньку привыкает. Ане три года — в октябре будет четыре. Первый раз сидел с ней [в саду] пару часов, потом меньше. Система такая: чтобы ребенок не так стрессовал, поначалу кто-то из родителей тоже помогает воспитателям. Отмечу, что в Германии в саду детей не укладывают спать. Можно прилечь, если захотел, но чтобы централизованно — такого нет. Еще детей сразу учат ответственности. Поиграл с игрушками — убери за собой. Покушал — поставь посуду на место. Группы не одного возраста: вместе могут оказаться ребята от трех до шести лет. Аня, например, попала к четырехлетним. Старшие подсказывают младшим, и вместе они адаптируются, развиваются.

Сейчас интенсивно готовлюсь к сдаче экзамена по немецкому на уровень B1. Немного расслабился на каникулах, но свободные дни закончились. В нашей федеральной земле (административно-территориальная единица в Германии. — Прим. ред.) дети вернулись за парты в начале августа. То же самое и в детских садах, и в языковых школах. Непривычно, что не с 1 сентября. Ребенок у нас впервые пошел в сад.

— Вы знаете, что переехал в Германию с семьей весной 2022 года. С тех пор мало новостей: учим язык, социализируемся. Живем возле Дюссельдорфа. Дзюдоист Дима Шершань и легкоатлет Андрей Кравченко находятся здесь неподалеку. У каждого свои заботы, семья, дети, но, конечно, иногда встречаемся, поддерживаем связь.

— Да. Хотя, конечно, в Беларуси привык немного к иному уровню комфорта. В Минске ездил в основном на машине, а здесь использую велосипед и общественный транспорт. Когда хорошая погода, то велосипед — лучший вариант. За полтора года накрутил в Германии, наверное, больше километров, чем в Беларуси за всю жизнь. Инфраструктура тут развита. К велосипедистам водители авто относятся с уважением: никто не сигналит, пропускают. Да и экологичный вид транспорта — в Европе это популярная тема.

— Улучшу немецкий — будет больше перспектив. В Германии, кстати, не проблема переучиться. Есть специальная программа Ausbildung, которая поддерживает людей. Ты не только учишься, но и почти сразу начинаешь работать. Грубо говоря, три дня в неделю теория, два — практика. Чем больше опыт, тем больше зарабатываешь. И это правильно: человек после университета часто не знает, что делать, а потом может мучиться всю жизнь из-за неправильного выбора. В Беларуси я закончил юридический факультет БГУ, хотя быстро понял, что это не мое. Плюс спорт забирал гораздо больше времени, чем учеба. В сознательном возрасте поступил в БГУФК на специальность „лечебная физкультура“. Но из-за отъезда в Германию пришлось бросить.

— Об этом пока очень рано судить. Здесь учеба на первом месте. В таком возрасте точно нет цели воспитывать из ребят олимпийский чемпионов. Спорт нужен больше для развития физических качеств, улучшения координации. Плюс опять-таки общение, социализация. Тренировки детям в радость. Система иная. Это у нас могут с детства нацеливать на результат. Отлично, если человек пробьется, что-то выиграет. Только мало говорят о тех, кто в 15−16 уже заканчивает. От профессионального спорта отбивается охота на всю жизнь — человек просто выхолощен.

— Да, в местном спортивном клубе. Три раза в неделю провожу занятия по дзюдо для детей от 6 до 12 лет. Все хорошо — втянулся. Дети ко мне вроде тоже привыкли. Кроме того, подтягиваю с ними язык.

— У вас были в Германии конфликты из-за белорусского паспорта?

— Нет. Ко мне хорошо относятся и те, кто давно тут, и те, кто недавно приехал, как украинцы. Если люди знают, что у тебя адекватная позиция, то никаких проблем.

Позиция, лайк, дикость

— Скучаете по Беларуси?

— Бывает. Не скажу, что тянет в определенные места. Мол, хочу очень в Минск или другой город. Скорее, не хватает родных рядом. Дочка не может увидеться с бабушками, дедушками. Это минус. Видеосвязь не может заменить полноценного общения. Но стараюсь абстрагироваться. Если накручивать себя, то лучше точно не станет. Принимаю ситуацию как есть и смотрю в будущее с оптимизмом. Что-то поменять пока не в моих силах. Многие друзья из Беларуси, кстати, тоже разъехались.

— В 2020-м вы говорили, что люди, которые не разделяют вашу точку зрения, не враги. За эти три года не появилось больше категоричности?

— Нет. Все мы взрослые люди, образованные, правильно? У каждого своя позиция. Не пытался никого переубедить ни раньше, ни сейчас. Бесполезно. Просто с человеком перестаешь общаться или как-то обходишь спорные темы. Зачем тратить нервы?

— Понимаете людей, которые не уехали из Беларуси?

— Конечно. Кто-то привык к определенному образу жизни и боится начинать заново за границей. Смена обстановки — тоже риск. У кого-то пожилые родители, требующие ухода. Легко сидеть в безопасности и учить из-за границы. А в Беларуси поставил не тот лайк — могут быть проблемы. Надо смотреть на вещи не только со своей колокольни.

— Что для вас значит 9 августа 2020 года?

— Точка перемен. У белорусов уже не будет прежней жизни. То, что строил раньше, рухнуло. Хотя лишь выразил свое мнение. В современном мире высказываться — это нормально. Мы ведь не принадлежим к рабовладельческому строю. А в Беларуси, выходит, можно думать что угодно, но не говорить вслух. Даже во сне нельзя „спалиться“.

— Пожалели хоть раз за три года, что не промолчали?