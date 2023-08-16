В Кристийне в рамках народного бюджета установят тренажеры для занятий спортом на открытом воздухе

В Лиллекюла, во дворе Сыстра, 1a, в рамках народного бюджета будет открыт новый тренажерный зал под открытым небом с регулируемыми весами. Тренажерный зал, состоящий из четырех разных тренажеров (приседания, жим от груди, подтягивания и жим лежа), дает возможность тренироваться как новичкам, так и продвинутым пользователям, обеспечивая полную нагрузку на тело.

„Вкладывая средства в спортивные залы на открытом воздухе и предоставляя бесплатные возможности для занятий спортом в общественных местах, мы делаем важный шаг в поддержке людей, ведущих активный образ жизни. В том числе это место, где люди могут собираться вместе и общаться. В последние годы мы установили в нескольких местах столы для настольного тенниса и ​​построили новые спортивные площадки, которые также были очень хорошо приняты жителями. Для ознакомления с оборудованием, мы проведем пробную тренировку, в которой могут принять участие все желающие“, – приглашает старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

Предложение о уличном тренажерном зале на Сыстра, 1а поступило в рамках сбора идей для народного бюджета в 2022 году. Идея „Три современных спортивных площадки с тренажерами в Кристийне“ получила наибольшее количество голосов (208 голосов). В ближайшее время уличные тренажеры появятся также на Тедре, 58 и Кянну, 86.

„Главное, что мы теряем с возрастом, — это мышечная масса, и тренажеры на открытом воздухе с регулируемыми весами отлично подходят для ее стимуляции. Исходя из нашего предыдущего опыта, здесь могут тренироваться как молодые люди, так и люди старше 60 лет. Как тренироваться с умом, не переусердствовать и найти подходящую нагрузку, об этом я и расскажу на предстоящей пробной тренировке. Жду всех желающих!“ - приглашает бодибилдер Отт Киивикас.

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