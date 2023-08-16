Год назад демонтировали нарвский танк: цветы и венки теперь в другом месте, участок пуст и огорожен плитами, в городе спокойно

Парковаться на участке в пару километров от места, где ранее стоял танк, нельзя. Поэтому несмотря на то, что сегодня годовщина переноса танка, на этом месте утром не было видно ни одного человека.

Несколько дней назад управа Нарвы обратилась в соцсетях к горожанам, еще раз напомнив, что участок земли, на котором ранее располагался памятник-танк, теперь принадлежит Департаменту полиции и пограничной охраны. „Любая не согласованная с полицией деятельность на этом участке запрещена“, - отметили представители управы в обращении к жителям Нарвы.

„Участок будет использоваться в целях государственной обороны, а в будущем там установят пункт наблюдения за беспилотными летательными аппаратами. В связи с тем, что в установленные Департаментом полиции и пограничной охраны сроки цветы, которые находились на территории, не были убраны, городские власти выполнили свое обещание и перенесли их на новое место“, - отметили в управе.

На братской могиле с утра тоже не было людей или новых цветов и венков. Полиция сообщила RusDelfi, что на данный момент все спокойно, комментарии и обзор представители правопорядка представят ближе к вечеру.