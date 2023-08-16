Неймар установил рекорд по совокупной сумме трансферов

Минувшим вечером 31-летний бразилец был официально представлен в качестве игрока „Аль-Хиляля“. Саудовский клуб заплатил за Неймара 90 млн евро.

В 2013 году „Барселона“ приобрела бразильца у „Сантоса“ за 88 млн евро и спустя четыре года продала его в „Пари Сен-Жермен“ за 222 млн евро. Суммарно клубы заплатили за три перехода Неймара 400 млн евро, что является рекордным показателем.

За всю историю футбола только за четверых игроков клубы суммарно платили более 200 млн евро.

Неймар: три трансфера, 400 млн евро;

Ромелу Лукаку: семь трансферов, 333 млн евро;

Криштиану Роналду: четыре трансфера, 247 млн евро;

Усман Дембеле: три трансфера, 220 млн евро.

Источник - Sportmail

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