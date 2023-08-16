Посетителя ресторана в Майами избили за попытку сделать фото Месси

Как рассказал пострадавший, охрана подумала, что он хотел сфотографировать Месси и его жену Антонеллу Рокуццо. „Они набросились на нас, выгнали меня из ресторана и ударили по лицу. Только потому, что мой друг хотел сфотографироваться со своей женой, а не с Бекхэмом или Месси. Это была семейная посиделка“, — рассказал мужчина.

Daily Mail также выложила видео, как этот мужчина стоит у ресторана, а все его лицо в крови. По словам пострадавшего, охрана избила его уже на улице. Он сказал, что всего лишь праздновал 21-й день рождения дочери в этом ресторане.



Месси, который перешел в „Интер Майами“ 16 июля, забил уже восемь мячей в пяти матчах за новый клуб. Он является семикратным обладателем „Золотого мяча“ — приза, вручаемого лучшему футболисту года. В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира (2022), Кубок Америки (2021) и Олимпиаду (2008).



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