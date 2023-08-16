Украинские власти заявили о новой атаке на порты в Одесской области

Пуски совершались в несколько волн с юго-восточного направления, удалось сбить 13 ударных дронов в пределах Одесской и Николаевской областей, утверждают украинские военные.

Минобороны России эту атаку не комментировало. Россия наносит удары по Одесской области с середины июля, утверждая, что целится в морские безэкипажные катера.

Глава областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в результате попаданий по одному из портов на Дунае пострадали складские помещения и зернохранилища. Возникшие пожары ликвидированы, пострадавших нет, цитируют его украинские СМИ.

„Враг попал по территории одного из портов, разрушив ангары с зерном и сельскохозяйственную технику“, — говорится в заявлении оперативного командования „Юг“.

Украинские СМИ ранее сообщали о взрывах в Измаиле и порту Рени. Командование „Юг“ опубликовало фото последствий ударов.

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