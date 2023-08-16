ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Чемпионат Европы по диск-гольфу на Певческом поле: представитель Эстонии завершил день на 2-м месте

В классе MPO в день открытия лидировал швед Деннис Аугустссон, преодолевший 18 лунок с результатом -12. Второе место у Альберта Тамма (Эстония) (-11), а третье у финна Никласа Анттила (-9). Среди эстонцев Маури Вильманн (-6) также продолжает борьбу за медали, разделив десятое место.