16.08.2023, 10:34
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Чемпионат Европы по диск-гольфу на Певческом поле: представитель Эстонии завершил день на 2-м месте
С 16 до 20 августа на таллиннском Певческом поле будет проходить чемпионат Европы по диск-гольфу. Соревнования можно посмотреть на Delfi TV. Сегодняшний прямой эфир начнется в 11.50.
В соревновании примут участие 180 лучших игроков Европы.
В классе MPO в день открытия лидировал швед Деннис Аугустссон, преодолевший 18 лунок с результатом -12. Второе место у Альберта Тамма (Эстония) (-11), а третье у финна Никласа Анттила (-9). Среди эстонцев Маури Вильманн (-6) также продолжает борьбу за медали, разделив десятое место.
Сильнейшая диск-гольфистка мира Кристин Таттар (Эстония) начнет соревнования в 16:40.
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