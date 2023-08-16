Другие виды
16.08.2023, 10:34

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Чемпионат Европы по диск-гольфу на Певческом поле: представитель Эстонии завершил день на 2-м месте

 

С 16 до 20 августа на таллиннском Певческом поле будет проходить чемпионат Европы по диск-гольфу. Соревнования можно посмотреть на Delfi TV. Сегодняшний прямой эфир начнется в 11.50.

В соревновании примут участие 180 лучших игроков Европы.

В классе MPO в день открытия лидировал швед Деннис Аугустссон, преодолевший 18 лунок с результатом -12. Второе место у Альберта Тамма (Эстония) (-11), а третье у финна Никласа Анттила (-9). Среди эстонцев Маури Вильманн (-6) также продолжает борьбу за медали, разделив десятое место.

Сильнейшая диск-гольфистка мира Кристин Таттар (Эстония) начнет соревнования в 16:40.

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