ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Чемпионат Европы: лучшие игроки в диск-гольф соревнуются на таллиннском Певческом поле

В соревновании примут участие 180 лучших игроков Европы.

Продажа билетов открылась в середине июня, и, по словам организаторов, на трассе ожидаются тысячи людей из Эстонии и других стран. Если этим видом спорта обычно занимаются в лесах и парках на окраинах города, то в Таллинне у зрителей есть исключительная возможность насладиться им в самом центре города. По словам Сильвера Леэтма, главного организатора мероприятия, расположение Певческого поля сыграло большую роль в получении права на организацию соревнований.

„По развитию диск-гольфа мы находимся на вершине Европы, а так как большое количество энтузиастов приезжает с севера, то есть из Скандинавии, мы в основном конкурировали с норвежской командой. Самое главное — место, место и еще раз место. Закрытая территория с достойной историей в самом сердце Таллинна с его зеленым парком, взлетами и падениями — все необходимое для организации соревнований мирового уровня“, — сказал он.

По данным Disc Golf Metrix, созданного эстонцем Марко Савиаугом, в Эстонии насчитывается более 27 000 зарегистрированных игроков в диск-гольф, а если добавить незарегистрированных игроков-любителей, то можно предположить, что в Эстонии насчитывается более 40 000 игроков в диск-гольф. „Надеюсь, что немалое их количество купит билет и придет смотреть масштабное событие. Это место, где мы можем показать Европе и всему миру, что Эстония является страной диск-гольфа, с которой нужно считаться в будущем. Каждый купленный билет имеет значение, увидимся в на Певческом поле“, — призвал своих соотечественников Леэтма.

Помимо диск-гольфа мирового уровня, зрители могут также насладиться антуражем большого события – в районе Певческого поля предлагаются освежающие напитки, есть точки продажи спортивного инвентаря и оборудования для диск-гольфа, а при желании вы также можете сами покидать диск.

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