ФОТО и ВИДЕО | Чемпионат Европы по диск-гольфу: первый день соревнований сложился удачно для представителей Эстонии
С 16 до 20 августа на таллиннском Певческом поле будет проходить чемпионат Европы по диск-гольфу. Соревнования можно посмотреть на Delfi TV.
В соревновании примут участие 180 лучших игроков Европы.
В классе MPO в день открытия лидировал швед Деннис Аугустссон, преодолевший 18 лунок с результатом -12. Второе место у Альберта Тамма (Эстония) (-11), а третье у финна Никласа Анттила (-9). Среди эстонцев Маури Вильманн (-6) также продолжает борьбу за медали, разделив десятое место.
Кристин Таттар — самый успешный игрок в диск-гольф в Эстонии, желающая получить свой первый титул ЧЕ преодолела 18 лунок с результатом -5. За эстонкой следуют представительница Великобритании Рэйчел Тертон (-1) и финка Эвелийна Салонен (0).
Результаты можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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