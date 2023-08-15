В волости Ляэнеранна утонул пожилой мужчина. Из-за хорошей погоды количество происшествий на воде растет

Звонивший смог вытащить пострадавшего из воды и попытался привести его в чувство, но, к сожалению, безуспешно. На место прибыли полиция, скорая помощь и спасательные службы.

Поскольку несчастный случай произошел на мелководье, то, возможно, у пострадавшего были проблемы со здоровьем. Точные обстоятельства произошедшего установит экспертиза.

В связи с установившейся летней погодой и сегодняшним несчастным случаем Спасательный депратамент еще раз напоминает:

Плавайте ближе к берегу и всегда следите, чтобы ноги могли достать до дна! Если вы вдруг устанете, если сведет судорогой ноги или, например, проявятся проблемы со здоровьем, опасность утонуть на мелководье будет гораздо ниже.

Более подробную информацию о безопасности на воде в летний период можно найти здесь: https://veeohutus.ee/suvi/.

Пожилым людям: возраст несет в себе риски для здоровья, и пожилые люди уже не так проворны, сильны и здоровы, как в молодости. Следует выбирать безопасные места для купания, где есть спасатели, брать с собой друзей и плавать ближе к берегу, касаясь ногами дна на случай, если сил не останется. При выполнении физических нагрузок всегда следует трезво оценивать состояние своего здоровья и учитывать хронические заболевания.

В этом году в Эстонии утонуло уже 28 человек.

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