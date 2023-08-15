Частный самолет, вилла с персоналом и пятизначные суммы за рекламу:Неймар перешел в клуб Саудовской Аравии

По информации журналиста Фабрицио Романо, бразильский нападающий подписал двухлетний контракт с „Аль-Хилялем“, по которому суммарно получит около 300 млн евро, без опции дальнейшего продления контракта.

Зарплата Неймара также может вырасти до потенциальных 400 млн евро к 2025 году с учётом возможных бонусов и коммерческих сделок. Сделка была полностью завершена усилиями отца бразильца, а также агента Пини Захави.

Помимо зарплаты, форвард получит массу преимуществ. В его распоряжении будет частный самолет − такие же условия у Криштиану Роналду. Как и португальцу, ему разрешат жить вместе со своей девушкой Бруной Бьянкарди, даже учитывая тот факт, что в браке они не состоят. Конкретно ему это разрешат, хотя в Саудовской Аравии такое сожительство запрещено законом. Неймару предоставят большую виллу, а также весь обслуживающий персонал.

Как уже упоминалось ранее, кроме непосредственно фиксированной суммы, будущий игрок „Аль-Хилаля“ получит по 80 тысяч евро за каждую победу. Как считает источник, отдельным пунктом идет пиар Саудовской Аравии в социальных сетях. Каждый пост про эту страну, опубликованный на официальных страницах бразильца, принесет еще по 500 тысяч евро. Об этом сообщает „sports“.

31-летний Неймар в прошлом сезоне за „ПСЖ“ сыграл 29 матчей, в которых отметился 18 забитыми мячами и 17 голевыми передачами.

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