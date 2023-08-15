ВОЗ: по миру распространяется новый штамм COVID-19, начато изготовление обновленных вакцин

По сообщению CNBC, ВОЗ присвоила этому штамму, получившему название Eris, статус вызывающего интерес. Это означает, что организация следит за мутациями, которые могут сделать этот штамм более опасным.

Симптомы этого штамма схожи с симптомами уже хорошо знакомого коронавируса, среди которых кашель, высокая температура, боль в горле и изменения обоняния и вкуса.

„Хотя из-за EG.5 отмечается рост заболеваемости и подавление иммунитета, до сих пор не сообщалось об изменениях в тяжести течения болезни“, - говорится в опубликованном в среду заключении ВОЗ по оценке риска.

По данным ВОЗ, на глобальном уровне Eris пока не представляет большой угрозы для здоровья. Однако, как считают в ВОЗ, из-за некоторых особенностей, указанных в анализе, штамм EG.5 может стать доминирующим в некоторых странах или даже во всем мире.

Согласно опубликованным неделю назад данным, наибольшее число случаев заболевания вирусом Eris зарегистрировано в Китае, за ним следуют США, Южная Корея и Япония.

Защититься от штамма EG.5 можно с помощью обновленных вакцин. Компании Pfizer, Moderna и Novavax планируют выпустить их осенью.

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